Hallan tesoro a diez años de ser enterrado en Estados Unidos

junio 11, 2020

EU/BBC. En 2010, el coleccionista de antigüedades Forrest Fenn publicó un libro autobiográfico en el que dio pistas sobre un tesoro que escondió en las Montañas Rocosas de Estados Unidos. Diez años después este fue hallado.

Se trata de un cofre lleno de monedas de oro, joyas antiguas, figuras de animales precolombinos, ‘espejos’ prehistóricos de oro martillado y figuras chinas antiguas talladas en jade.

Con un peso de 9 kilogramos, el tesoro está valuado en más de un millón de dólares.

En su libro ‘La emoción de la persecución‘, Fenn dio nueve pistas de la ubicación del cofre, y fue la otorgada en un poema de 24 líneas que llevó a un hombre del este de Estados Unidos a realizar el hallazgo el pasado 6 de junio.

De acuerdo con el coleccionista millonario, el tesoro estaba bajo “un dosel de estrellas en la exhuberante vegetación boscosa de las Montañas Rocosas”, según escribió en su página web.

Cuestionado sobre el hallazgo, Fenn dijo al periódico The Santa Fe New Mexican que el hombre que lo halló pidió que no se revelara su identidad, y que comprobó con una fotografía tener el cofre.

Aunque aceptó sentirse feliz, afirmó que estaba “medio triste” porque la búsqueda había terminado.

Durante los diez años que transcurrieron desde la publicación del libro con las pistas del tesoro, al menos cuatro personas murieron buscándolo.

Randy Bilyeu fue hallado sin vida en julio de 2016, meses después de que su familia lo notificara como desaparecido tras no obtener noticias de él luego de que les avisó que iría en busca del cofre.

En junio de 2018, Jeff Murphy, de 53 años de edad, fue hallado muerto al fondo de un acantilado de las Montañas Rocosas.

Pese a las trágicas muertes, Forrest Fenn había asegurado que el lugar en el que escondió el cobre no era peligroso. “A los 85 años podría volver a recuperarlo”, aseveró.