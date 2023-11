Harfuch arrasa con 10 contundente encuestas para la candidatura de Morena a Jefe de Gobierno en 2024

noviembre 11, 2023

* Clara Brugada espera ser la nominada por “cuota de género” exigida por el INE

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- En lo que fue la última entidad de la noche – madrigada de este viernes y sábado, la dirección de Morena encabezada por Mario Delgado presentó los resultados de las encuestas para elegir al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

En esta, con la asistencia de los dos contendientes más relevantes, Clara Brugada y Omar García Harfuch, se destacó que el 52.4% de los capitalinos votarían por Morena y 48.6% no votaría por el PRI.

El que más fue identificado con Morena fue con 50.1%, el cual también destacó en cuanto conoce a la Ciudad de México.

Asimismo Harfuch en 41.9, seguido de 32.5% de Clara Brugada en el apartado de quien le perecería como buen candidato a Jefe de Gobierno.

Asimismo, en el apartado de a quien preferiría la gente como candidato a Jefe de Gobierno, 39% prefirió a García Harfuch, tras lo cual se lleva los 10 puntos de calificación de los 10 posibles.

El mismo resultado se repitió en la segunda y la tercer encuesta, Clara Brugada, dijo estar comprometida con el resultado de las encuestas, a las cuales aludido junto con el proceso de “transparente”.

“Estoy comprometida con los resultados de este proceso, un proceso democrático, transparente que hoy estamos viviendo, y sé perfectamente que en esta gran Ciudad de México nos une la voluntad de continuar con la Cuarta Transformación de esta gran Ciudad, nos une la pasión de servir a la gente, nos une también el proyecto de la Cuarta Transformación, un proyecto para profundizar y construir, como dice nuestra querida Claudia Sheinbaum, el segundo piso de esta Cuarta Transformación en esta Ciudad, para que siga siendo una Ciudad de derechos, de libertades, una Ciudad humana, una Ciudad moderna, una Ciudad justa, democrática, sustentable, segura, una Ciudad participativa. Así que sabemos perfectamente que esta gran Ciudad va a continuar su profundización del legado que ha dejado el Presidente, el mejor Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y nuestra querida compañera Claudia Sheinbaum”, dijo.

A su vez, con un gesto feliz, pero con corta frustración ya reflejada en sus gesticulaciones y pocos (titubeantes) ademanes en las manos, Harfuch agradeció a sus compañeros de contienda y, sin referirse abiertamente a la ventaja que obtuvo, dio gracias a la ciudadanía que confió en él.

“También quisiera reconocer a los ciudadanos de la Ciudad de México por su interés y participación en este importante proceso que definirá el rumbo de nuestra ciudad y nuestra capital en los próximos años. Me siento muy honrado y muy agradecido de haber tenido este nivel de aceptación. Me gustaría agradecerles a todos ustedes y a todos los que me acompañaron en los recorridos por la ciudad, al equipo de personas talentosas, pero sobre todo a la ciudadanía en general que acudió a nuestro encuentro. Como decía nuestra compañera Clara, la tarea que se avecina es muy relevante. No se trata solo de ganar al jefe de gobierno, independientemente de si vas a ser candidato hombre o mujer, sino también las alcaldías y los espacios legislativos, locales y federales. Es garantizar la continuidad completa de la transformación que inició el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, y que continuó la doctora Claudia Sheinbaum. Por eso debemos trabajar juntos, siendo inclusivos y teniendo en cuenta todas las voces para tener un proyecto de ciudad donde quepamos todos. Muchas gracias y nuevamente agradezco al partido”. Puntualizó el ex titular de Seguridad de la capital del país.

En unos momentos más, en conferencia de medios, la dirigencia de Morena dará a conocer de a los designados en las 9 entidades que renovarán gobernador y Jefatura de Gobierno en 2024, donde ya estarán las 5 mujeres y 4 hombres que exigió el Instituto Nacional Electoral (INE) como cuota de género.