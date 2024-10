Hasta 150 llamadas recibe Medio Ambiente para retiro o poda de árboles en la ciudad

octubre 2, 2024

Ariadna García, Xalapa, Ver.- La directora de Medio Ambiente de Xalapa, Isabel Guevara Escobar, dijo que ha crecido la demanda para el retiro y mantenimiento por temor a que se caigan.

“Ahorita, con este evento que pasó fueron más de 73 árboles que se cayeron, más el lunes y martes, yo supongo que fueron más de 80 y tantos árboles que se cayeron. Y la gente ahorita, las peticiones en la dirección, pues, son de que se vayan a revisar los árboles o que los quitemos, porque nada más porque se mueven, creen que también se pueden quitar”.

La funcionaria municipal dijo que en estas fechas llegan a recibir hasta 150 llamados en una semana para el retiro o poda de árboles en distintas zonas de la ciudad.

“Aquí cambia la perspectiva de la visión del ciudadano, ahorita hay gente que nos ha hablado que se mueve un árbol y ya creen que con eso se va a caer, entonces también digo pedirle a la ciudadanía un poquito de paciencia porque al tener tantas peticiones, pues, no es tan fácil ir y lo que estamos es atendiendo, cuando es riesgo alto, se atiende de inmediato, de ahí el mantenimiento, la liberación de luminarias y la poda”.

En ese tenor, explicó que el área de Medio Ambiente no retira árboles si no se valoran y se dictaminan antes, “porque esa es nuestra función, no quitar árboles, sino tratar de cuidarlos y obviamente salvaguardamos la integridad de la ciudadanía”.

Señaló que no tienen en este momento ejemplar que representen alto riesgo y que en el caso de los del primer cuadro de la ciudad, que requieren mantenimiento regular, se les está dando.