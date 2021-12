Hasta 7 veces más divorcios hubo en Xalapa tras pandemia

diciembre 2, 2021

Regina Montes/Xalapa, Ver. De acuerdo con el oficial del Registro Civil de Xalapa, José Luis Martínez Corona, este año se incrementaron los divorcios en comparación con otros periodos, pues de uno o dos casos diarios, han llegado a recibir hasta siete.

Dijo que si bien no todos los divorcios se dieron durante la Pandemia por Covid-19, por lo menos la mitad sí corresponde a los meses que se tuvo mayor confinamiento.

Explicó que esto provocó un alza en el mes de septiembre que retomaron actividades con normalidad en dicha dependencia.

«La mitad de esos divorcios no fueron a consecuencia del Covid, si no a consecuencia de que se limitaron los servicios (en el Registro Civil) y no habían podido registrarlos. Y la otra mitad sí correspondió a problemas que se suscitaron en las parejas a consecuencia de este aislamiento».

No obstante refirió que actualmente los números se han estabilizado y atienden dos casos diarios, en promedio, «afortunadamente eso ya pasó y ahorita estamos trabajando sin mayor alarma. Los índices de divorcio son los normales».