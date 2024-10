Hasta 90 personas llega a maquillar como catrines y catrinas Marilyn Rivera 

octubre 30, 2024

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Con casi una década de experiencia, Marilyn Rivera Córdoba vive en la temporada de Día de Muertos y Todos los Santos su pasión por el maquillaje artístico, en un desfile de catrines y catrinas llega a caracterizar hasta 90 personas, hombres y mujeres.

A los 14 años, la joven se maquilló por primera vez como catrina en el Festival de Catrina de Xallitic, de ahí se enganchó con la cultura de la muerte, los vestidos y la tradición le apasionaron.

“Me encantó y pues de año con año lo seguí haciendo. Para mí, ya luego empecé a maquillar a más personas hasta ahorita, pero ya tengo 8 años. Más o menos me tardo como unas 2 horas en solo su carita y pecho. Y ahorita con esto son unas 3 horas en total por todo el maquillaje”.

Marilyn ha encontrado en el maquillaje artístico una forma de obtener recursos, pero también de desarrollarse, pues hay quien le pide desde uno muy sencillo para niños, como otros más elaborados y conceptuales.

“A mí me gusta mucho hacerlas más como a lo que me pidan, tengo desde 150 pesos así de que me lo buscan para niños o para hacer un desfile o así. 150 solo el rostro, sencillo, le llamo, pero hay de 200, 250, 300 y uno queda como que elaborado”.

El más elaborado puede llegar hasta los 2 mil pesos.

Destaca que el año pasado, en 2023, llegó a maquillar en un solo día hasta 85 personas durante el desfile de Catrina.

Durante la temporada de dos los Santos, la artista del maquillaje empieza a trabajar desde las 7 de la mañana, incluso antes, sobre todo para los niños que acuden a los festivales escolares.

“Pero incluso el maquillaje, como el maquillaje es especial para body paint, hay niños que ya se duermen maquillados. Los maquillan en la noche porque luego no tengo espacio. Se duermen maquillados y ya despiertan y a lo mejor se corre un poquito, pero les dura bastante el maquillaje. No se corre ni nada. Eso es desde la noche anterior”, cuenta Marilyn.