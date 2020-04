Hasta 95% de escuelas privadas han acordado reducir colegiaturas

abril 27, 2020

Carlos Guzmán/CDMX.- Ante la contingencia por la crisis sanitaria, según datos de la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, el 95% de los colegios privados han llegado a acuerdo con los padres de familia para reducir las cuotas que cobran por sus servicios.

Así lo indicó este lunes el titular de la dependencia, Ricardo Sheffield Padilla, quien expuso que hasta en su caso como padre de familia lo ha podido constatar, si necesidad de ejercer su autoridad como Procurador del Consumidor.

Ante ello, reiteró, esta negociación debe de ser concensuada y pidió a las madres y padres de familia poner también de su parte y no decir “como no hay clases y son a distancia ahora no pago, eso no”, indicó.

Aunque las clases sean a distancia, este servicio se tiene que pagar en el caso de las escuelas privadas, porque ello también requiere de hacer gastos y seguir pagando a los profesores. Subrayó.