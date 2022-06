HASTA EL TÍO DANTE SE PITORREÓ DEL PRIANRD

junio 7, 2022

+ Feliz cumple, Lic.

+ No se ven campañas contra falsos empleos.

+ El mentado hospital de Nautla.



A ver si no resulta que es otro homónimo…

–Chopenjawer

Finalmente ocurrió lo que se preveía: Morena y sus aliados ganaron 4 de las seis gubernaturas que estaban en juego, de acuerdo a lo que marcaban las encuestas de las últimas semanas.

Con esto, el discurso triunfalista que lanzaron los dirigentes y simpatizantes de la alianza PRI-PAN-PRD no tiene lógica: perdieron 4 estados de 6 que gobernaban: el PAN se mantiene en Durango y Aguascalientes, pero pierde Quintana Roo y Tamaulipas. El PRI pierde Oaxaca e Hidalgo y se queda apenas con dos estados en todo el país: Coahuila y Estado de México.

O sea: no se entiende cómo para ellos es un “triunfo” el que hayan perdido entidades donde ellos gobernaban.

Por mero sentido común, hubiesen aceptado que tuvieron un escenario adverso, pero sus simpatizantes y dirigentes no lo aceptan: buscan celebrar como si hubiesen arrasado o justificar que no perdieron con cualquier maroma, cualquier argumento por descabellado que sea. Es como la necedad del borracho que niega estar ebrio pese a lo evidente.

Y eso, por donde se le vea, es estar alejado de la realidad, y eso los pone en la exacta dimensión de lo que son: alejados de la realidad.

Quien también opinó lo mismo fue el líder moral de Movimiento Ciudadano y también exgobernador de Veracruz, Dante Delgado Rannauro, quien con elegancia se pitorreó de los resultados de la alianza opositora en un mensaje que envió posterior a las tendencias irreversibles del día de la elección.

«Frente a quienes desean ver como un triunfo el que de seis gobiernos estatales que tenían han perdido cuatro y han logrado dos, pues de verdad les digo que siguen confundidos», espetó el alvaradeño-cordobés.

Casi en la misma sintonía fue el mensaje que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador en la «mañanera» de este lunes 6 de junio, donde obviamente se le vio regodearse y aconsejó a la oposición revisar su estrategia tras los resultados de las elecciones.

«Yo ya no debería de estarles dando consejos o tendría yo que poner un letrero, que toda consulta causa honorarios, pero deben de hacer una revisión de su estrategia. Les afecta mucho, se los digo de manera sincera, su clasismo, su racismo».

Puso ejemplos como el del escritor Francisco Martín Moreno, que llama «ignorantes» a los simpatizantes de la 4T; o del excanciller Jorge Castañeda cuando dijo que Putla (en Oaxaca) es un pueblo «horroroso» y «arrabalero».

«Entonces, ¿cómo se va a participar insultando, despreciando, ninguneando a los pobres, negándoles el derecho a la justicia, a la democracia?», subrayó AMLO.

Siguió en su arenga: «Y ojalá y los opositores no caigan en la autocomplacencia, o no sigan en la autocomplacencia, y tengan capacidad para rectificar, y que se entienda de que ya son otros tiempos y, repito, y repito, y repito, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas».

REDES NO PESARON

En esta elección también queda demostrado que el «peso» de los «influencers» en jornadas electorales la verdad no tienen mayor influencia.

Podrán tener miles de seguidores y ser leídos y compartidos, pero no deja de ser un universo muy minúsculo; ni siquiera los periodistas que se dicen ahora «líderes de opinión de la línea crítica» lograron cambiar lo que se percibía como un escenario previsible.

En Twitter, por ejemplo, podrán ser todos Loret, pero hasta ahí llega ese mundo virtual que hace creer que todos piensan igual que uno.

LOS DATOS

Morena gobernará 22 estados de la República, que representan poco más del 55% de la población. Para el año que viene le tocan elecciones a Estado de México y Coahuila, actualmente gobernados por el PRI y que son los últimos bastiones que le quedan en el país.

Edomex es clave, porque es un estado que aporta muchos votos para el proyecto del 2024 de cualquier partido.

Sobra decir que el tricolor fue el más vapuleado este domingo, pero además se enfrenta a otros escenarios más fatídicos: ayer trascendió, por ejemplo, que el Revolucionario Institucional «no alcanzó el 3% de la votación en las elecciones de Quintana Roo, por lo que podría perder su registro estatal si esta cifra se confirma en los cómputos definitivos que se realizarán este miércoles», según información de LatinUs, donde subraya que el PRI obtuvo 2.9% de la votación en las elecciones del domingo.

Pero no es el único partido con riesgos.

Otro que también peligra en Quintana Roo –según la nota de LatinUs– es el Partido de la Revolución Democrática (PRD), pues según el PREP apenas registra 2.9% de la votación y tampoco superó el 3% de la votación en Durango (2.7%), Hidalgo (2.5%) y Tamaulipas (1.4%), con lo cual desaparecerá el financiamiento en esas entidades.

Por su parte, los PREP de Durango, Oaxaca, Hidalgo, Quintana Roo y Aguascalientes, reportan que el Partido Verde y el Partido del Trabajo no llegaron tampoco al 3%.

NOTA PARA PEGAR EN EL REFRI: Este 8 de junio, Don César Vázquez Chagoya cumpliría 68 años, de no ser porque un maldito cáncer de páncreas se le atravesó en la vida… Habría convocado a una comida familiar en su casa; le encargaría a sus suegros, Don Fermín y Doña Mary, que fuesen por camarones y pescado al mercado de La Rotonda para que hiciesen ese caldo que les sale bien delicioso y otro tanto de esos mariscos para pelar… Don César rara vez hacía reuniones con amigos, sobre todo porque era muy desconfiado de que alguien llegara a su casa si no era invitado (salvo los de mucha confianza)… A él le gustaba más la convivencia en familia: con la madre de sus hijos más chiquitos, sus suegros, cuñadas, concuños, sobrinas, pero especialmente con sus hijos, con todos por igual, porque eran su mayor orgullo: su legado… Don César tomaría whisky (que en los últimos años fue su bebida favorita, luego de dejar el Terry) con sus vástagos más grandes para platicar de todo… Creo que ese momento lo disfrutaba para no platicar de política, de periodismo: lo usaba para echar desmadre con sus hijos, para contar historias; para dar y recibir el amor de su gente; era el rato que quizás más disfrutaba de todo el año porque ese día, quizás, se desconectaba de la vida e historia política de Veracruz –que era una de sus pasiones– para sencillamente comer lo que más le gustaba, tomar la copa, estar en familia y acordarse que cumplía un año más, consciente de que el tiempo no perdona y es implacable pero que seguiría siendo el eterno rebelde con alma de joven que nunca envejeció… Don César sería ese joven de sesenta y ocho años que todos sus amigos recuerdan con cariño, el que ayudaba, el que era generoso, el que trataba de componer un poquito el mundo con lo que pensaba y escribía… En estos días de festejo de la Libertad de Expresión, varios ya estarían buscándolo para echar el trago con él, por lo exquisito de las pláticas que duraban horas… Este 8 de junio, a Don César se le cantarían «Las Mañanitas» desde el teléfono, recibiendo decenas de llamadas, mensajes, correos electrónicos de toda la gente que lo apreciaba… Cumpliría 68 porque así lo marca el calendario; así lo marcaba la vida… ¿A qué sabrán los camarones en el más allá? Quién sabe, pero seguramente ya desde ahorita los anda encargando… Feliz cumple, Lic.

OTRA NOTA: Más allá de que quieran tratar de politizar un caso muy delicado como el de la joven Viridiana, lo que no se ha visto de la parte oficial (el gobierno, los legisladores, y hasta poder judicial, pa’ que se entienda) es una campaña masiva y agresiva para alertar de las falsas oportunidades de empleos que diariamente se ofrecen en redes sociales para enganchar a personas vulnerables… Ya sabemos que el Feis no hará nada, y mientras esa poderosa red social siga siendo la más popular, la más consultada y llena de información falsa o engañosa, los políticos, políticas, «polítiques», «pulutucus» deberían estar impulsando sobre el verdadero peligro que se presenta con este tipo de oportunidades falsas de empleo… Si en realidad quisieran hacerse notar sin usar a las víctimas, a lo mejor deberían ponerse de acuerdo y hacer una promoción permanente de alertamiento y pedir que se den talleres en escuelas o en comunidades, por ejemplo… Como sociedad, más allá de estar esperando que nos cuide papá gobierno o que Mark Suckerverg borre información falsa, se debe estar preparado ante el embate de esos depredadores que abundan en redes sociales.

LA ÚLTIMA PORQUE TRINCHE XBOX NO JALA: Según lo anunciado por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez en conferencia de prensa, iniciará la construcción del hospital de Nautla el próximo año… Para mayores referencias, resulta que si usted viaja por la carretera costera, verá un edificio abandonado en obra negra que se encuentra a un costado de la cinta asfáltica, que se supone iba a ser un hospital para Nautla, pero nunca fue concluido… La «obra» data desde Fidel Herrera Beltrán; terminó Tío Fide y así siguió todo el sexenio de Javier Duarte; luego seguiría Miguel Ángel Yunes Linares, quien usó el edificio para promover su campaña a la gubernatura, pero tampoco hizo nada… El edificio sigue ahí como monumento a la corrupción, la transa y el valemadrismo, pero se sabe que difícilmente pueda ser usado porque se supone que está ubicado en un terreno susceptible a inundaciones… Por cierto, ¿y también harán algo con los cimientos de los supuestos «pasos a desnivel» que se construyeron en el libramiento de Veracruz? Se ven chidos como ruinas romanas, pero es otro ejemplo como el caso del hospital de Nautla: el puro valemadrismo y la transa.