“Hasta no encontrar a todos los normalistas de Ayotzinapa no se cerrará el expediente”: Sheinbaum

diciembre 5, 2024

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- “El expediente (del caso Ayotzinapa) no será cerrado hasta que se encuentre a los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos”, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum luego de que ayer sustituyera su primer encuentro como jefa del Poder Ejecutivo con los padres y abogados de estos en Palacio Nacional.

Al respecto, la primera mandataria de la nación precisó que ella siempre estará abierta al diálogo, el cual habría sido roto en la última etapa del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Nosotros siempre vamos a abrir lo que se requiera, nadie va a proteger a nadie, como lo hizo en su momento el presidente López Obrador. Y no quisiera yo mencionar algunos temas en particular que tienen que ver con la investigación, pero creo que fue una buena reunión y vamos a seguir reuniones con ellos y ese, nuestro objetivo es que nunca, hasta que no se encuentre a todos los jóvenes no debe cerrarse esa carpeta, nunca”. Sostuvo.

Del mismo modo, calificó como bueno el encuentro que sostuvo con los familiares de los normalistas desaparecidos porque estuvieron de acuerdo en no confrontarse y buscar salidas a los desencuentros que pudieran existir.

Para terminar, no descartó tener muy pronto otra reunión con estos, a los que les reiteró su compromiso de resolver el caso.