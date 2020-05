Hasta un millón de trabajadores busca retirar su Afore por desempleo

mayo 19, 2020

Carlos Guzmán/CDMX.- Las diputadas y los diputados de la Junta Directiva de la Comisión de Hacienda y Crédito Público preguntaron al presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), Bernardo González Rosas, sobre las reformas al sistema de pensiones, los retiros en las subcuentas por el COVID-19, las expectativas a corto y largo plazos de los ahorros, así como la cancelación de bonos en diversas inversiones.

En la reunión virtual, el funcionario estimó que por la pandemia, habrá hasta un millón de solicitudes de retiro de los ahorros en las subcuentas de las y los trabajadores por desempleo. “Evidentemente, hasta ahora hemos entregado más de cinco mil millones de pesos, y se han incrementado en más de 40 por ciento las solicitudes; sin embargo, si se quita el requisito de 46 días, en casos de pandemias, esa cifra sería superior”.

Dijo que sí hay recursos de las y los trabajadores en proyectos o fideicomisos que financian distintos tipos de infraestructura, como la que tiene que ver con energías limpias. “Estamos en este momento haciendo una revisión de cuáles son las inversiones que tiene cada una de las afores; podemos esperar que si algunos proyectos no se concretaran se tendría que replantear los rendimientos que estos instrumentos van a pagar en el mediano y largo plazos”.

Planteamientos de las y los diputados

La presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputada Patricia Terrazas Baca (PAN), expresó que es fundamental tomar decisiones apegadas a la realidad para no cometer errores que vayan en perjuicio de las y los mexicanos y en defensa de los representados. Sobre la cancelación de las inversiones en las energías renovables, preguntó si hay bonos en ellas.

El diputado Carol Antonio Altamirano (Morena) señaló que el retiro parcial por desempleo es importante si se cuida que no se les descuenten semanas y si se logra disminuir el tiempo de espera, así como aumentar las aportaciones y reducir las semanas de cotización. “Tenemos que cuidar el tema de las pensiones; debemos actuar con responsabilidad”. Externó su inquietud de que parte de las aportaciones al Infonavit se canalicen a apoyar las pensiones de las y los trabajadores.

Del PAN, el diputado José Isabel Trejo Reyes mencionó que las pensiones es un tema esencial en la economía del país y del ahorro nacional. Interrogó sobre la posibilidad de que los propietarios de las cuentas tengan conocimientos del destino de sus ahorros y qué reformas se necesitan para que el sistema sea más atractivo para las y los trabajadores; sobre el nivel de ahorro de un empleado, cuánto puede disponer y cómo, y si el sistema, con los ahorros que tiene, puede pagar las pensiones a los 67 millones cuentahabientes o ahorradores.

Óscar González Yáñez, diputado del PT, hizo votos para que el Banco del Bienestar tenga su propia Afore. Inquirió que si son 46 días los que se tienen que esperar para acceder al retiro de la subcuenta, cuántas solicitudes hay, a partir de la pandemia, toda vez de que se habla de un retiro de poco más cinco mil millones de pesos y a cuánto ascenderá; cuál es el promedio semanal, y preguntó sobre la experiencia de Aeropuerto Texcoco-afores.

El diputado Marco Antonio Medina Pérez (Morena) externó su preocupación por el actual sistema de pensiones, que es insatisfactorio, porque se tienen problemas estructurales, en donde hay mucha informalidad y salarios depreciados. “Apenas se está implantando una política de recuperación salarial; el trabajador no puede ahorrar más, si no tiene un buen salario”. También, deben aumentar las contribuciones; mejorar las inversiones; apoyar las reformas estructurales y reconfigurar el sistema de ahorro, por medio de un sistema mixto.

Por la misma fracción parlamentaria, el diputado Agustín García Rubio precisó que aún hay incertidumbre sobre quién debe administrar las afores, por lo que es necesario saber quién debería hacerlo y quién es la mejor opción; ante el COVID-19, cómo afectará el ahorro de las y los trabajadores en el corto y largo plazos; cuál es la expectativa del fututo de la economía y cómo se verán afectadas todas las empresas, en donde se considera puedan hacerse las mejores inversiones del ahorro de las y los trabajadores.

Sin las Afores no habría posibilidad de que un trabajador pueda acceder a su saldo

En respuesta a los cuestionamientos, el presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), Bernardo González Rosas, subrayó que se está haciendo una campaña para dar a conocer a todas y todos los trabajadores del país las estrategias implantadas, principalmente a la población de 20 a 40 años.

Destacó que es fundamental hacer conciencia en los jóvenes sobre el ahorro para que se acerquen a una Afore. Consideró que sin ellas no habría posibilidad de que en momentos complicados como el que se vive, un trabajador pudiera acceder a ese 11.5 por ciento de su cuenta para atender emergencias, en caso de que haya quedado desempleado.

Indicó que es vital mejorar los rendimientos de las y los trabajadores; no hay intención de poner una comisión más alta. Añadió que se deben incrementar las contribuciones, pues es uno de los retos del sistema. “Hace falta que ahorremos más obligatoriamente”.

Respecto a los recursos del Infonavit a las pensiones, expresó que sí es viable analizar que quien no vaya a solicitar un crédito pueda decir qué hacer con esos recursos; siendo una opción que se destinen a las afores, pidiendo que quien los administre sea una de ellas o bien el Infonavit tenga un régimen –en la parte que no presta e invierte- con reglas similares para invertirlos. Esa es una decisión que deben de tomar las tres partes que conforman el Infonavit.

En cuanto al Aeropuerto Texcoco y las Afores, expuso que los trabajadores no perdieron recursos; se pagaron los bonos que se habían emitido a las Afores y a una tasa de rendimiento por arriba del 10 por ciento. “Fue una inversión que se recuperó rápido, pues se esperaba que fuera de 15 a 20 años. Al momento de cancelar el proyecto, el gobierno liquidó los bonos y los trabajadores tuvieron una ganancia rápida, de alrededor de 10 por ciento”.

En sólo un mes, expuso, las afores pudieron revertir las minusvalías y ahora hay plusvalías. “En el corto plazo, las afectaciones por la pandemia son con minusvalía, las cuales ya se corrigieron, y en el largo plazo, no habrá ninguna afectación”, abundó.

Retos del sistema de pensiones

Bernardo González puntualizó que el verdadero reto del sistema son los malos parámetros que se quedaron establecidos en la ley de 1997. Ello genera una expectativa de que sólo el 30 por ciento de la gente que trabaja pueda tener un pago recurrente de pensión, en lugar de que la Afore le entregue todo el dinero. “Esto es porque los trabajadores entran a la fuerza laboral formal y luego cambian a la informalidad, y no acumulan las 1250 semanas, ya no tienen un buen criterio sino uno de negociación; es un parámetro equivocado”.

El segundo parámetro equivocado, dijo, son los montos de ahorro mínimo. El 6.5 por ciento de ahorro era suficiente cuando se creó, pero el problema fue que se incluyeron beneficios adicionales para los trabajadores sin que se ajustara. “Hoy estamos por debajo de muchos países; si lo corregimos vamos a resolver el problema para los que tienen Afore; se debe pasar del 6.5 al 15 por ciento y reducir a 700 las semanas de cotización”.

Con ello, afirmó, se tendrá un sistema más progresivo y justo socialmente, pues quien gana menos tendría una mayor tasa de remplazo de quien gana más. Y los que ganan más, ellos sí podrían beneficiarse de un esquema de ahorro voluntario, en el cual haya un descuento automático de parte del sueldo, es decir, dos o tres puntos.

En cuanto a un sistema mixto, expuso que ya existe, a través de Pensionissste y Afore 21-Banorte. Sin embargo, dijo, aquí se debe cuidar que las decisiones de inversión se tomen no para beneficio de un gobierno o de un grupo en particular, “el único objetivo que tienen los fondos de pensiones, es generar mejores ahorros y saldo a favor de las y los trabajadores; no financiar a la economía, ni otra cosa”.