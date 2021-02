Hay excremento flotando en fraccionamiento en Medellín

febrero 14, 2021

Eda Sentíes/Veracruz.- Vecinos del Fraccionamiento Paseos del Campestre, del municipio de Medellín de Bravo, reclamaron al Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento que llevan más de 3 meses con problemas en la red de drenaje que ocasiona que las aguas negras broten por las alcantarillas ocasionando olores fétidos insoportables y un foco de infección para los habitantes.

José Hermida Gómez, uno de los vecinos afectados, sostuvo que han reportado en diferentes ocasiones la situación, no obstante Grupo MAS han hecho caso omiso asegurando que la Dirección de Tránsito del Estados no ha otorgado permisos al camión factor para que acceda a este fraccionamiento a solucionar el problema.

“Desde diciembre teneos tapado el drenaje, en el condominio sierra somos 89 casas que estamos presentando ruptura del drenaje se está saliendo por las atarjeas las aguas no huelen bien, están saliendo las heces fecales, desde diciembre hemos reportado, pero no han hecho caso y nos dicen que no han podido venir porque tránsito de Medellín no les permite acceder sobre la carretera”, dijo.

Los inconformes exigieron a la empresa acudir de inmediato, por los usuarios pagan el servicio puntual, el cual consideraron demasiado caro para el servicio que reciben.