Hay familiares de funcionarios de Morena cobrando una nómina

octubre 2, 2020

Isabel Ortega/Xalapa. En la estructura de gobierno del congreso, el poder ejecutivo, el judicial y en los municipios hay familiares de actores políticos y funcionarios de gobierno de Morena en nómina, confirmó el diputado local José Magdaleno Rosales, quien dio de baja de la nómina de la 65 legislatura a su hijo, quien cobraba 15 mil pesos mensuales.

El legislador de izquierda justificó incluir su familiar en la nómina de la Cámara, con el argumento que todos los gobiernos de todos los partidos políticos incluyeron a hijos, esposas, primos o hermanos en las nóminas que se pagan con el erario.

Recientemente se acusó que en la nómina del Congreso cobra José Luis Rosales Huesca, el hijo del diputado cobra como asistente legislativo; cada mes recibe 15 mil pesos, y sólo cuenta con nivel escolar primaria.

En ese sentido, el diputado detalló que su función es manejar un automóvil que llevaba servicios médicos a comunidades de su distrito que, según lo dicho por el diputado, no es desvío de recursos públicos.

En entrevista, reconoció que la filtración de la información es “fuego amigo”, al tiempo que denunció que en otros poderes, sin dar mayores datos, persiste esa práctica que es una forma de corrupción.

Aclaró que su hijo será dado de baja de la nómina este fin de mes, y al “poner el ejemplo” exigió al resto de los actores políticos de Morena que también depuren a sus familiares.

“No quiero meterme al tema porque si no voy a sacar muchos trapitos al sol, no es el momento y a parte no puedes tirar la piedra y esconder la mano (…) hay mucha tela de donde cortar”, insistió el legislador.

Reiteró que va a dar de baja a su hijo, y que si los actores políticos no hacen caso a su “llamado” dará a conocer los nombres de todos funcionarios que tienen familiares en nómina.