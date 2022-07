Hay investigaciones abiertas por acoso en 5 dependencias estatales

julio 18, 2022

Yhadira Paredes/Xalapa. La Contraloría General del Estado (CGE) mantiene abiertas investigaciones por casos de acoso denunciadas en las secretarias de Desarrollo Social (Sedesol), Educación de Veracruz (SEV), Salud de Veracruz (SS), de Turismo y Cultura (SECTUR) y de Gobierno (SEGOB), informó la titular, Mercedes Santoyo Domínguez.

La funcionaria estatal sostuvo que dos de estos casos ya fueron resueltos de acuerdo al protocolo que se establecido, mismo que obliga a mantener a distancia al presunto agresor de la víctima, iniciar las investigaciones, llegar a las últimas consecuencias y sobre todo proteger a la presunta víctima.

“Tenemos diferentes casos que están en etapa de investigación, algunas se han cerrado porque la persona dijo que no, se determinó que no había pruebas, también para nosotros sería una irresponsabilidad acusar a alguien sin pruebas, hasta que no sea un asunto cerrado, no podríamos decir que es un acosador o una víctima”.

Santoyo Domínguez garantizó que se están atendiendo este tipo de denuncias con mucha atención y se busca identificar posibles casos de acoso, antes de que se materialicen, como las faltas de respeto, el trato agresivo o pesado.

«A través de los órganos internos de control les digo que la prioridad es identificar los casos de abuso o posibles casos de abuso sexual, que se aborden de manera adecuada con los protocolos, que no vaya a pasar como ha pasado con los otros casos donde se difundieron muchos datos que no debieron difundirse.»

Una de las líneas fuertes del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, es resolver los casos de acoso que se puedan dar tanto en hombres como en mujeres, dónde debido a la brecha de desigualdad que aún hay, las mujeres son las que más casos presentan.

Finalmente, sostuvo que algunas de las personas involucradas renunciaron a su encargo público y en otros casos las posibles víctimas deciden ya no continuar con la investigación por no encontrarse las pruebas suficientes.