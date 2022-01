Hay nieve en el Cofre; vengan bien abrigados, sin bebés y hasta las 3: PC Perote

enero 11, 2022

Redacción/Perote.- El director de protección civil de Perote, Ernesto Bello, platicó para En Contacto sobre las recomendaciones a la ciudadanía que desea visitar el Cofre de Perote ahora que está lleno de nieve.

“Recomendamos que solo lleguen hasta donde estaciona su vehículo y que no ingresen al bosque… aún hay nieve, que tiene de 2 a 3 cms de profundidad y pueden disfrutar los turistas… por favor no traigan bebés, el clima es muy extremo y no pueden soportarlo, tampoco personas con hipertensión arterial o problemas de pulmones… y el resto deben ir muy bien abrigados… el horario es de 8AM a 3PM para el público, posteriormente no se dejará subir a nadie”, platicó.