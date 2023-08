HBO Max pierde casi 2 millones de suscriptores tras convertirse a Max

agosto 3, 2023

Warner Bros. Discovery (WBD) perdió 1,8 millones de suscriptores de su servicio de streaming durante el último trimestre, coincidiendo con el rebranding de HBO Max en Estados Unidos.

Max está planeada para ser la plataforma definitiva con una mezcla de contenidos de HBO Max y reality shows provenientes de Discovery+. Las expectativas han sido altas: Warner Bros Discovery ha asegurado que 2023 será el primer año en el que la plataforma supere los 100 millones de usuarios, aunque esa cifra ahora se ve un poco más lejana.

En el informe financiero más reciente de la compañía se dio a conocer que el total de suscriptores globales de la plataforma de streaming pasó de 97.6 millones a finales de marzo de 2023 a 95.8 millones a finales de junio, con el lanzamiento de Max en Estados Unidos, la nueva marca de HBO Max.

Naturalmente, el final de grandes éxitos como Succession y la llegada de producciones no tan queridas por el público como The Idol ha podido tener algo que ver en estos números, pero estrenar un nuevo servicio de streaming perdiendo usuarios tras invertir meses en su desarrollo y comercialización no parece dejar en buen lugar a Warner Bros. Dicovery.

Aunque el presidente y CEO de WBD, David Zaslav, afirmó que su negocio de venta directa al consumidor, que incluye a Max, está superando con creces las proyecciones financieras de la empresa, en el informe financiero más reciente de la compañía se demuestra lo contrario.

Los ingresos del segundo trimestre de Warner Bros. Discovery disminuyeron un 4% a 10.3 mil millones de dólares, y las pérdidas aumentaron a 1.24 mil millones de dólares.

WBD no mencionó directamente al fracaso en taquilla de The Flash, pero sí dijo que sus películas han sido “inconsistentes”. Por su parte, el estreno récord de Barbie se realizó en julio, por lo que se contabilizará en el próximo trimestre financiero de la compañía.