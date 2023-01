HBO renueva «The Last of Us» para una segunda temporada

enero 28, 2023

Redacción Xalapa.– HBO ha renovado The Last of Us para la temporada 2, ya que ha sido un éxito tanto para la crítica como para el público.

El cabler premium ordenó una segunda temporada de la versión en serie del videojuego de PlayStation del mismo nombre después de que solo se emitieron dos episodios, y el tercer set se transmitirá este domingo en HBO y HBO Max.

“Me siento honrado, honrado y francamente abrumado de que tanta gente haya sintonizado y conectado con nuestra narración del viaje de Joel y Ellie. La colaboración con Craig Mazin, nuestro increíble elenco y equipo, y HBO superó mis ya altas expectativas”, dijo el productor ejecutivo Neil Druckmann, quien también fue el escritor y director creativo del juego. “¡Ahora tenemos el placer absoluto de poder hacerlo de nuevo con la segunda temporada! En nombre de todos en Naughty Dog y PlayStation, ¡gracias!”.

Además de sólidas críticas con una calificación de aprobación crítica del 97 por ciento en Rotten Tomatoes, el episodio 2 llegó a 5.7 millones de espectadores en HBO y HBO Max en los EE. UU. el domingo pasado. Eso representa un salto del 22 por ciento sobre los 4,7 millones que sintonizaron el primer episodio, lo que marca el mayor crecimiento de audiencia en la semana dos para cualquier serie dramática de HBO en la historia de la cadena.

“Estoy muy agradecido con Neil Druckmann y HBO por nuestra asociación, y estoy aún más agradecido con los millones de personas que se han unido a nosotros en este viaje”, dijo el productor ejecutivo y showrunner Craig Mazin. “La audiencia nos ha dado la oportunidad de continuar, y como fanático de los personajes y el mundo que crearon Neil y Naughty Dog, no podría estar más preparado para volver a sumergirme”.

Según el lema oficial, la serie “tiene lugar 20 años después de que la civilización moderna haya sido destruida. Joel (Pedro Pascal), un sobreviviente endurecido, es contratado para sacar de contrabando a Ellie (Bella Ramsey), una niña de 14 años, fuera de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar los EE. UU. y depender el uno del otro para sobrevivir”.

Además de Pascal y Ramsey, la temporada 1 también está protagonizada por Gabriel Luna como Tommy, Anna Torv como Tess, Nico Parker como Sarah, Murray Bartlett como Frank, Nick Offerman como Bill, Melanie Lynskey como Kathleen, Storm Reid como Riley, Merle Dandridge como Marlene. , Jeffrey Pierce como Perry, Lamar Johnson como Henry, Keivonn Woodard como Sam, Graham Greene como Marlon y Elaine Miles como Florence. Ashley Johnson y Troy Baker también protagonizan.

“Craig y Neil, junto con la EP Carolyn Strauss, y el resto de nuestro fenomenal elenco y equipo, han definido un género con su magistral temporada debut de The Last of Us”, dijo Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de Programación de HBO y jefa de de HBO Drama Series y Films. “Después de lograr esta primera temporada inolvidable, no puedo esperar para ver a este equipo eclipsarse nuevamente con la segunda temporada”.