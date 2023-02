Héctor Herrera: En México no te reconocen como en el extranjero

febrero 1, 2023

El actual jugador del Houston Dynamo, Héctor Herrera, declaró en conferencia de prensa que los futbolistas mexicanos no son valorados de buena manera en su propio país, mientras que en Europa sí suelen reconocer sus logros y trayectoria.

“Vienes a México a pasear y no te dicen esas cosas, en Porto la gente me decía que me extrañan, igual del Atlético, y en México no tienes esos halagos, tienes menos que en el extranjero, por eso Andrés dice que no ha sido tan valorado. No me duele, la gente puede criticar a quien quiera”, comentó el mexicano.

Héctor Herrera consideró que él y los jugadores más veteranos de la selección fueron los más atacados tras el fracaso en Qatar. Señaló como ejemplo a Andrés Guardado, del que comentó que es visto como un jugador histórico por sus ex compañeros del Atlético de Madrid, mientras que en México es atacado por su rendimiento.

Para Herrera la crítica es algo normal y parte del fútbol, como lo comentó al referirse sobre sus detractores tras decidir migrar al fútbol estadounidense: “Si te critican es porque esperan más de ti, y siempre he dicho que si hablan bien o mal no importa”.

El mexicano afirmó que se siente orgulloso de su carrera en Europa, inclusive no descartando volver en caso de que se le presentase la opción, dejando en claro que a lo largo de su carrera siempre ha buscado lo mejor para su familia, que al igual que él, se encuentran felices en la ciudad de Houston.