Héctor Sandarti se despide con lágrimas en los ojos de ‘Un Nuevo Día’

mayo 23, 2020

EU/tvnotas. Recientemente te informamos que los ejecutivos de Telemundo habían tomado la decisión de darle las gracias a Héctor Sandarti, el día de ayer fue su último día en el programa ‘Un Nuevo Día’.

Sin duda la emisión se tornó un tanto emotiva, luego de que el matutino preparó una recopilación de los dos años que colaboró Héctor, donde día con día contagió al público con su alegría y picardía.

Con un nudo en la garganta sus compañeras de ‘Un Nuevo Día’ le dedicaron unas hermosas palabras, destacando que lo van a extrañar mucho porque fue más que un compañero.

Finalmente, con lágrimas en los ojos, Sandarti agradeció a la televisora y a los productores por darle la oportunidad de sumarse al proyecto.

“Quiero expresar mi total e infinito agradecimiento a la vida, a Dios por haberme regalado dos de los mejores años de mi vida junto a esta hermosa familia, en este hermoso país, en esta hermosa ciudad, en esta maravillosa empresa.

Continuó: “Gracias por la confianza, por el cariño que siempre me demostraron, porque siempre me apoyaron, siempre me dejaron ser yo con todo y mis locuras”, dijo Sandarti.

Finalmente el también actor expresó su agradecimiento a los televidentes que todos los días le demostraron su apoyo y aprecio.