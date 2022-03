Hernán Cristante denuncia amenazas de muerte a jugadores de Querétaro tras riña

marzo 7, 2022

Redacción/El Demócrata. Hernán Cristante, técnico de los Gallos Blancos, reconoció que sus jugadores han recibido amenazas de muerte, tras los actos violentos que se presentaron el pasado sábado durante el partido entre Querétaro y Atlas; esto ha hecho que las familias reconsideren continuar en la entidad.

“Mis jugadores han recibido amenazas de muerte, no están tranquilos; hay esposas que están pensando en irse. No hicimos nada, ayudaron a la gente, le abrieron la puerta de los vestidores, buscaron la forma de apoyar”, afirmó el ex portero argentino en conferencia de prensa.

Sobre el temor a que el equipo sea desafiliado de la Liga MX, Hernán Cristante afirmó que eso no es lo más preocupante para ellos, sino la cantidad de amenazas que han recibido tanto los jugadores y sus familiares. “Es uno de los temores que hay, pero ese temor ni se asemeja a que te estén amenazando de muerte o algo a tu familia“, apuntó.

“No puedes estar tranquilo. Me parece que esto se exacerbó a un nivel que no tiene comparación. Llamar a los jugadores o gente de la institución, asesino, cuando ellos pusieron su integridad y se expusieron para poder salvar a alguien. No escuché a nadie comentar que hubo gente de Querétaro ayudando a gente de Atlas. Nosotros no estábamos preparados para recibir amenazas de eso“.

Hernán Cristante afirmó que no le extrañaría que alguno de sus jugadores saliera del club, pues “el equipo está quebrado emocionalmente”. Aunque confía en que las autoridades se hará cargo del asunto. ”Las denuncias se van a hacer, incluso hay perfiles que ni siquiera existen”.

DENUNCIA AMENAZAS Hernán Cristante, D.T. del Club Querétaro ha denunciado amenazas al plantel por lo ocurrido en el Estadio Corregidora.#QueretaroAtlas #LigaMX pic.twitter.com/XkGliZCXCt — TVC Deportes (@TVCDeportes) March 7, 2022

Hernán Cristante dijo sentirse “avergonzado” de lo ocurrido; además, reconoció que lo que vivió en el Estadio La Corregidora fue el peor escenario que ha vivido en su carrera, a pesar que una vez se metieron a los vestidores de su equipo y golpearon con armas la puerta para intentar entrar.

“Sin duda, y he vivido momentos en Argentina complicados, llegar al vestidor al medio tiempo y que te pateen en el vestidor con armas, no se te olvida. Esto lo extrapolo porque es un caos, no se encuentran tan rápido los responsables, sé que todos están tomando cartas en el asunto pero esto es más complejo, lo sufrieron las familias, ver a las esposas o a los hijos de los chicos llorando, es muy desagradable”.