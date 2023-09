Hidrógeno verde, alternativa contra cambio climático, coinciden senadoras

septiembre 6, 2023

Senadoras y expertos en materia energética subrayaron la conveniencia de que México adopte la producción y uso de hidrógeno verde, combustible cuya elaboración emplea energías renovables y que puede ser una alternativa para que nuestro país combata el cambio climático, transite hacia una economía limpia y deje de depender de materiales fósiles.

En el “Diálogo Climático sobre Hidrógeno Verde contra la Crisis Medioambiental”, la senadora Alejandra Lagunes Soto Ruíz advirtió que la humanidad está entrando a una “quinta era”, definida por el resquebrajamiento de los sistemas políticos, social y económico, pero sobre todo, medioambiental, por lo que las y los legisladores deben actuar contundentemente.

Por ello, sostuvo que el hidrógeno verde puede ser una respuesta a esas crisis por ser alternativa a los combustibles fósiles, pues México cuenta con una gran cantidad de recursos naturales para producirlo, lo que generaría una gran cantidad de empleos e impulsaría nuestra economía por la facilidad que tendríamos para exportarlo a Estados Unidos.

“México es un paraíso, pues cuenta con una gran cantidad de recursos naturales para producir hidrógeno verde, como la radiación solar, los vientos consistentes, recursos envidiados por muchos países”, refirió la secretaria de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.

La senadora panista Xóchitl Gálvez Ruiz coincidió en la importancia de adoptar energías limpias para “garantizar un planeta” para las futuras generaciones, además de considerarlas más rentables y estables para el país.

La también integrante de ese órgano legislativo recordó que en el pasado mes de julio se registraron las temperaturas más altas en los últimos 200 años, mientras que la Organización de las Naciones han advertido que hemos pasado de la era del cambio climático a la de la “ebullición”.

Tales fenómenos, lamentó, se deben a que países como el nuestro no tomen en cuenta las energías renovables y les den prioridad a compuestos como el gas y el combustóleo.

Wolfram Von Heynitz, jefe Adjunto de la Embajada de Alemania consideró que, si no se utilizan energías renovables, no disminuirá el cambio climático, “si no lo hacemos los daños serán irreversibles”; por lo que debe haber adaptaciones para tener economías ambientales sostenibles, que permitan trabajar en fuentes renovables como el hidrógeno verde.

Propuso que debe haber una mayor cooperación política, económica, científica, tecnológica, cultural y de innovación, para que juntos enfrentemos y disminuyamos los efectos del cambio climático.

Kathrin Goldammer, experta Internacional en Energía y Movilidad, consideró que la transición energética realmente requiere cambios, por lo que el hidrógeno verde es una mejor solución para sustituir a los combustibles fósiles de alta densidad y al uso de químicos en procesos industriales.