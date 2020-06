Hija de Angélica Rivera luce su juventud usando traje de baño

junio 14, 2020

EU/Debate. Regina Castro compartió recientemente en su feed de Instagram un par de fotografías donde luce su belleza y juventud al usar un traje de baño. La hija de Angélica Rivera y «El Güero» Castro recibió muchos halagos en su post, donde la mayoría de sus seguidores destacaron lo mucho que ha crecido.

Cabe mencionar que estas fotografías Regina Castro, de 15 años de edad, las compartió en Instagram a modo de recuerdo. La jovencita pasa la cuarentena en compañía de sus hermanas Sofía y Fernanda Castro, así como con su mamá Angélica Rivera en Los Ángeles, California.

De acuerdo con los post de Regina en su perfil de Instagram, uno de sus lugares favoritos es la playa.

Angélica Rivera pasa la cuarentena al lado de sus hijas Sofía, Fernanda y Regina Castro, quienes recientemente protagonizaron un divertido challenge en redes sociales donde se pudo conocer un poco más de sus hijas, fruto del matrimonio que tuvo con el productor de televisión José Alberto «El Güero» Castro.

La ex Primera Dama de México y ex esposa de Enrique Peña Nieto, no sale a cuadro en el video que publicó su hija Sofía Castro en su feed de Instagram, solamente se oye su voz cuando hace preguntas como «¿Quién es la más sensible?», «¿Quién es la más desordenada?», «¿Quién está enamorada?», «¿Quién es la más consentida?», «¿Quién es la más berrinchuda?».