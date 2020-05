Hija de Carlos Bonavides se arrepiente, no quiere saber de él

mayo 4, 2020

México/tvnotas. Luego de que diéramos a conocer que el comediante Carlos Bonavides no deseaba que Aylin (una hija que tuvo hace 21 años con Carmen Becerra) no conviviera con su familia, una fuente allegada a la estudiante nos dijo que quedó decepcionada y ya no quiere saber nada del comediante.

Aunque el actor Carlos Bonavides está dispuesto a hacerse la prueba de ADN, Ayllin ya no quiere saber nada del intérprete ‘Huicho Dominguez’.

Una persona allegada a la joven dijo que la supuesta hija del actor la pasó muy mal cuando vio la entrevista que nos dio hace unas semanas el comediante en que revela que no desea que conviva ella y su único hijo:

“¿qué les digo?, Aylin es una gran chica, bien educada y madura, pero las palabras de Carlos Bonavides le dolieron, pues hirieron a su madre, la dejó como una mujer ligera. Estaba devastada, se arrepintió de hacerlo público todo”.

La joven asegura que no busca de su padre Carlos Bonavides ni apellido, ni dinero, sino “que la reconociera” y aseguró:

“Cómo lo iba a tomar si su mamá asegura que el producto de una relación amorosa con el comediante y Carlos Bonavides afirma que fue una aventura”, finalizó.