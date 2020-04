Hijo de Maradona: “No se puede comparar a mi viejo con Messi, Diego es el futbol mismo”

abril 15, 2020

Argentina/Récord. El hijo de la leyenda del futbol mundial Diego Armando Maradona, no tuvo mayor problema en declarar quien para él es el mejor futbolista de todos los tiempos, inclusive sobre Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Pele.

“Ahora, compararlo (a Messi) con mi viejo no se sostiene, porque Diego Armando Maradona es tan grande, él es el fútbol. Y no lo digo porque sea mi viejo, sino porque hablo con la gente y llora cuando se refiere a él, por cómo jugaba, lo que hacía en una cancha. A mi viejo nadie lo va a igualar ni se le puede comparar con nadie”, detalló el mayor de los cinco hijos del Pelusa en entrevista con Diario As.

Foto: Web

“Messi es un gigante, me encanta, mucho más que Ronaldo (Cristiano), pero mucho más, y discuto con la gente cuando lo comparan con mi viejo, porque los terrestres no se comparan con los extraterrestres”.

En su listado de mejores futbolistas pone a su padre, a Lio y a Johan Cruyff sobre Pele, justificando al holandés por ser “el único que fue capaz de hacer algo nuevo en el fútbol”, a diferencia del brasileño.