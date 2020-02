Histórica Renata en Abierto Mexicano

febrero 28, 2020

Fernando Hernández. Xalapa. Renata Zarazúa hizo historia en el Abierto Mexicano de Tenis, al convertirse en la primera mexicana que llega a la ronda de semifinales del certamen. En la rama varonil, Rafael Nadal avanzó sin titubeos.

Zarazúa, de 22 años y 270 del ranking WTA, dio otra brillante exhibición para superar en tres sets a Tamara Zidansek de Eslovenia, por 6-2, 3-6 y 6-2, en lo que ha sido la mejor semana de su carrera deportiva.

Otra vez el Grand Stand Caliente lució abarrotado con la gente volcada en apoyo incondicional a la jugadora mexicana, que inició el partido con mucha intensidad, logrando romper el servicio de su rival desde el mismo primer game. Otro rompimiento en el séptimo juego con lo que aseguró la ventaja y embolsarse el set.El segundo parcial parecía marchar igual, hasta que Zidansek, 74 de la WTA, pudo quebrar el servicio de la mexicana en dos ocasiones, logrando empatar el marcador. En el tercero y definitivo, Zarazúa salió decidida a llevarse todo y en el sexto juego, puso en aprietos a Tamara con un rompimiento, lo que significó el desenlace del juego.“En el tercer set salí a ganarlo, he perdido muchos partidos en el tercer set por no salir a buscarlo, eso me ayudó decir pase lo que pase tengo que dar todo y fui punto por punto.”El último juego fue muy duro mentalmente para mantener los nervios y la presión, en el match point estaba muy nerviosa, no sé cómo pasó la bola, pero pasó”, explicó la jugadora sobrina-nieta de una leyenda del tenis mexicano como Vicente Zarazúa.

Renata igualó ya lo realizado por Oliver Fernández, único tenista de México, hombre o mujer, en llegar a semifinales en este torneo cuando lo hizo en 1993, año de la primera edición del AMT.Su siguiente rival será la joven canadiense de 17 años, Leylah Fernández, que en el reciente partido de cuartos de final superó a la rusa Anastasia Potapova por 6-3 y 7-5.

Fernández, de origen filipino-ecuatoriano, es la campeona junior de Roland Garros 2019 y subcampeona del Australian Open junior 2019, por lo que no será una rival fácil para la mexicana.En caso de ganar, Zarazúa también superará la hazaña de la bajacaliforniana Angélica Gavaldón, hasta ahora la única jugadora mexicana semifinalista en un torneo de la WTA en 1993 en San Juan.La otra semifinal la jugarán la británica Heather Watson y la china Xiyu Wang. Watson le ganó a Kateryna Bondarenko por 7-6 (2) y 6-2, mientras que Wang eliminó a Sara Errani por 7-5, 6-7 (3) y 6-1.

NADAL, FÁCILEn el último partido de la noche, Rafael Nadal, número dos del mundo y primer sembrado, derrotó con facilidad al coreano Soonwo Kwon por 6-2 y 6-1, y su rival en el juego por el pase a la final será el búlgaro Grigor Dimitrov, séptimo favorito, quien sorprendió al suizo Stan Wawrinka, tercer favorito, por 6-4 y 6-4.Nadal tiene un apabullante récord de 12-1 en choques directos contra Dimitrov, campeón en 2014 en Acapulco.

La última vez que Grigor le ganó a Nadal fue en Pekín.La otra será una semifinal norteamericana entre John Isner y Taylor Fritz. Isner accede a esta ronda por segunda vez consecutiva, mientras que para Fritz es su primera aparición.El estadounidense le ganó en tres sets al también estadounidense Tommy Paul por 7-6 (3), 3-6 y 6-2, y Fritz eliminó al británico Kyle Edmund por 6-4 y 6-3. Será el cuarto head to head entre ambos, con saldo favorable para Isner (2-1).

OLMOS, A UN TRIUNFO EN DOBLES

La también mexicana Giuliana Olmos avanzó, pero en la modalidad de singles, al lado de la estadunidense Desirae Krawczyk.Olmos y Krawczyk, segundas sembradas, derrotaron a la holandesa Arantxa Rus y la eslovena Tamara Zindasek por 6-3, 1-6 y 10-3. Zindasek se lleva una mala experiencia ante las mexicanas, ya que fue la jugadora eliminada horas antes por Zarazúa.En 1:07 horas de juego, Olmos y su compañera dieron otro paso para buscar igualar la actuación del año pasado, cuando llegaron a la final, que perdieron con Victoria Azarenka y Saisai Zheng.La dupla a la que enfrentarán en la semifinal está conformada por la estadunidense Caroline Dolehide y la australiana Astra Sharman, que avanzaron luego de que la italiana Sara Errani y la chilena Daniela Seguel se retiraran cuando iban abajo 1-4 en el primer set. La otra semifinal la protagonizará la dupla australiana de Ellen Pérez y Storm Sanders, terceras preclasificadas contra la ucraniana Kateryna Bondarenko y la canadiense Sharon Fichman. Las australianas derrotaron a la pareja integrada por la japonesa Nao Hibino y la británica Heather Watson por 6-3, 5-7 y 10-7, mientras que Bondarenko y Fichman le ganaron a Sabrina Santamaria y Nina Stojanovic por 7-6 (5) y 6-2.Favoritos, adelanteColombia aseguró un boleto en las semifinales del torneo de dobles con la victoria en tres sets de Robert Farah y Juan Sebastián Cabal, sobre los belgas Sander Gille y Joran Vliegen, con marcador de 6-7(2), 6-4 y 10-8.Es apenas el segundo triunfo del año para Farah-Cabal, pareja número uno del ranking mundial. “Creo que podemos mejorar bastante, es nuestro tercer partido del año, siempre es duro comenzar cuando ya está todo muy avanzado, comenzamos a mitad de febrero, pero me encanta como estamos compitiendo, venimos de menos a más siempre con mucha energía”, dijo por su parte Juan Sebastián Cabal.En semifinales, los campeones mundiales de dobles 2019, enfrentarán a los franceses Adrian Mannarino y Fabrice Martín, que terminaron con el reinado de los hermanos Alexander y Mischa Zverev, ganadores en 2019, al derrotarlos fácilmente por 6-1 y 6-4. Con este resultado, “Sascha” se va con las manos vacías, ya que en la jornada previa fue eliminado en el torneo de singles.Otra pareja semifinalista es la de los serbios Nikola Cacic y Dusan Lajovic, quienes superaron en partido muy apretado al mexicano Santiago González y al británico Ken Skupski, con un marcador final de 4-6, 6-4 y 10-2. Ahora buscarán su pase a la final ante la pareja número dos del torneo, el polaco Lukasz Kubot y el brasileño Marcelo Melo, que no jugaron su partido de cuartos, por el retiro del búlgaro Grigor Dimitrov y el estadounidense Taylor Fritz, quienes decidieron reservarse para las semifinales individuales que disputarán este viernes.