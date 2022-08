Hombre salió de fiesta y despierta enterrado vivo

agosto 14, 2022

Redacción

Xalapa, Ver.- Víctor Hugo Mica, un joven de 30 años de Bolivia salió a una fiesta, y se despertó a la mañana siguiente dentro de un ataúd y enterrado vivo por sus amigos.

Al parecer, los amigos introdujeron al joven en un ataúd como ofrenda por la celebración de la Pachamama, en el municipio de Acachachi, a unos 80 kilómetros de La Paz. «Estaba compartiendo y me encontré con un camarada que me invitó. Ya no me acuerdo de nada. He aparecido enterrado en una construcción», contó Víctor sobre su fiesta en el barrio de Villa Victoria.

El joven se despertó por la mañana para ir a orinar y se encontró con que estaba dentro de un ataúd y no podía salir de allí, tuvo que remover el cemento y la tierra que tenía sobre su cuerpo para poder escapar.

Por fortuna, Víctor fue auxiliado por un hombre que se encontró deambulando cerca y este le acompañó ante las autoridades. Aún así, la policía no efectuó la denuncia porque consideraban que el hombre seguía bajo los efectos del alcohol.