Hombres, los más afectados por COVID-19 en México

abril 4, 2020

México/Notimex. Datos de la Secretaría de Salud apuntan que hasta el viernes 3 de abril se confirmaron mil 688 casos y 60 muertes en México a causa del COVID-19.

El mayor número de defunciones se encuentra en los adultos mayores de 60 años, sin embargo, de acuerdo con las autoridades sanitarias, los más vulnerables además de los adultos mayores, son mujeres embarazadas, personas inmunosuprimidas o quienes padecen enfermedades crónicas.

De acuerdo con José Luis Alomía, director de general de epidemiología de la Secretaría de Salud, del total de contagios confirmados 58% fueron hombres y 42% mujeres, además el 79% son casos ambulatorios y 21% han requerido hospitalización.

Del total de personas fallecidas, 86% fueron hombres y 14% mujeres.

En cuanto a las defunciones registradas, el mayor número de casos se concentra en CDMX con 15 muertes, Jalisco con seis, Sinaloa y Baja California con cinco, indicó la Secretaría de Salud.

Entre los fallecimientos de personas con enfermedades crónicas se encuentran: 43.33% con hipertensión; 41.67% obesidad; 40% diabetes; 13.33% insuficiencia renal crónica; 13:33% padecía EPOC; 6.67% tabaquismo; 5% enfermedad cardiovascular y 3.33% inmunosupresión.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ha dicho que los adultos mayores son más vulnerables ya que su sistema inmunitario es más débil o con menos defensas que el de una persona joven, por lo que tardan más en recuperarse de la enfermedad.

Algunas recomendaciones por parte de la dependencia para el cuidado de los adultos mayores son mantener limpia su casa, no recibir visitas, lava tus manos de 10 a 20 veces al día, no te toques la cara, no consumas alcohol ni tabaco, haz ejercicio en casa, no te automediques, entre otras.

Además según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el mundo se registran 972 mil 303 contagios hasta el corte de este viernes y se estima que han fallecido 50 mil 322 personas, por lo que la tasa de letalidad es del 5.2% a nivel internacional.