Hombres son más propensos al Coronavirus pero quienes más salen a trabajar

mayo 28, 2020

Eda Sentíes/Veracruz.- Una enzima en la sangre es lo que hace a los hombres más propensos que las mujeres a contraer y morir por Coronavirus.

En México, las cifras lo confirman, el 43.2% de los casos confirmados son mujeres y el 56.8% son hombres, mientras que en defunciones la balanza se inclina drásticamente hacia los hombres con el 67.2% de muertes frente a un 32.7% de mujeres.

Pese a estas cifras siguen siendo los hombres quienes más salen de casa para ir al trabajo o comprar lo necesario para la casa.

“Soy yo quien se ha mantenido trabajando fuera de casa, decidimos que fuera yo quien fuera el que se encargue de los víveres y lo que haga falta y sea necesario, trato también cada que salgo llevo cubreboca y gel antibacterial, pagar con tarjeta para evitar contacto con billetes y monedas”, dijo Martín Ramírez.

Mientras que las mujeres se han quedado en casa para apoyar a los hijos en sus labores escolares ahora que las clases se toman de manera digital y los pequeños deben tener un monitor cerca.

“Yo salgo a trabajar y oficial, y antes de entrar mi ropa me la quito y no dejo que mi niño pequeño me aborde antes hasta que me quito la ropa”, platicó Miguel Alonso.

Muchos de ellos, han asumido el riesgo que esto implica con responsabilidad, pues reconocen que es su vida la que está de por medio.

Prevenir porque uno no sabe, porque te la pasas en el centro de trabajo y cuando sales al super o a la calle usar el cubrebocas y llegar a lavarse la manos, también tener un lugar especial en la casa para poner la ropa cuando llegas y te la quitas y te pones chanclas”, comentó Miguel Salazar.

Los tres coinciden en que la pandemia por Coronavirus dejará nuevos hábitos en las familias y en ellos mismo, pues a nivel nacional son los hombres los que menos cuidan su salud.