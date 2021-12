Hospital Gíneco Obstetricia No. 4 del IMSS cumplió 43 años al servicio de la mujer

diciembre 7, 2021

Redacción/El Demócrata. Con una visión vanguardista, humana y el compromiso de su personal para fortalecer la recuperación de servicios, el Hospital de Gíneco Obstetricia No. 4 “Luis Castelazo Ayala” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cumplió 43 años de brindar servicios en Ginecología, Obstetricia, Neonatología y Oncología, a una población que en la actualidad rebasa los 6.4 millones de derechohabientes.



El doctor Óscar Moreno Álvarez, director de esta Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), recordó que el hospital abrió sus puertas el 6 de diciembre de 1978, con el propósito de ofrecer atención de alta especialidad a derechohabientes del sur de la Ciudad de México y a entidades como Chiapas, Guerrero, Morelos, Puebla y Oaxaca.



Indicó que es uno de los hospitales que con mayor recurso humano en el país, con dos mil 550 trabajadores (70 por ciento son mujeres) y uno de los más grandes por su capacidad instalada: 553 camas censables, 82 camas no censables, 12 salas de cirugía y 33 consultorios de especialidad.



Destacó que la capacidad humana y de infraestructura permitirá cerrar este año con 20 mil cirugías, 30 mil egresos hospitalarios y llegar a casi 100 mil consultas de especialidad; “nuestros números en procesos de cirugía, consulta externa y hospitalización están por encima de 2019, previo a la pandemia”.



En la atención a la pandemia, señaló que la UMAE fue clasificada como hospital no COVID, pero en los momentos más críticos de la emergencia sanitaria coincidió con la llegada de embarazadas con el virus SARS-CoV-2; “nacieron 80 bebés provenientes de mamás infectadas con COVID y ninguno fue positivo”.



El doctor Moreno Álvarez agregó que por la reconversión de hospitales, la atención obstétrica y ginecológica de la parte sur de la Ciudad de México se atendió en este hospital, “en oncología de la mujer por tumores de mama, ovario o de cérvix, jamás detuvimos la atención médica”.



Respecto a los principales logros del Hospital de Gíneco Obstetricia No. 4, destacó que fue pionero en la elaboración de Protocolos de Atención, elaborados por el maestro Luis Castelazo Ayala, quien logró sentar las bases y estandarizar procesos para la atención de ginecología, obstetricia y del embarazo.



Dijo que para la vigilancia del embarazo se utiliza el registro cardiotocográfico, que permite escuchar el corazón del bebé, graficar la frecuencia cardiaca y visualizar las contracciones; además, al incorporar la tecnología del ultrasonido doppler se logran mejores resultados en casos de bebés prematuros o que nacen con condiciones graves de salud.



El director de la UMAE señaló que en 2014 se logró la intubación intrauterina a un bebé con tumor en boca y cuello, situación de riesgo para que pudiera respirar, “al introducir un fetoscopio en útero de la madre, fue posible colocarle una cánula en la tráquea, al nacer el bebé ya estaba intubado para ventilarlo. Fue la primera ocasión que se hizo en el mundo y fue en este hospital”.



Destacó que hace dos semanas se efectuó una cirugía intrauterina de coagulación láser para corregir un síndrome de transfusión fetal en gemelos, “esto es parte de la mayor vanguardia en la atención obstétrica”.



En atención ginecológica y oncológica es de los principales hospitales públicos que realizan cirugía no invasiva, tiene el mayor número de casos en atención de cáncer de mama en la Ciudad de México y está certificado por el Consejo de Salubridad General con una de las más altas puntuaciones.



Reconoció que estos y otros logros son posibles por la labor, disciplina y entusiasmo que desempeña la Familia IMSS de la Gíneco 4, “por el coraje que muestran día a día, que es ejemplo y motor para que todos hagamos el mayor esfuerzo, intervenir en el momento que es el nacimiento de una persona es fantástico, así como el gran privilegio de atender a la mujer”.