Hospitalizado el actor Carlos Bonavides por infección bacteriana

julio 27, 2022

Redacción/El Demócrata. El actor Carlos Bonavides, tuvo que ser hospitalizado de emergencia por una infección bacteriana, por su actual condición de que solo tiene un riñón funcional, debe tenerse especial cuidado, así lo informó su esposa Yodi Marcos, y aprovechó para compartir más sobre el estado de salud del actor.

Carlos Bonavides; bien conocido por interpretar al personaje Huicho Domínguez en las telenovelas «El premio mayor» y «Salud, dinero y amor»; se encuentra bajo observación médica, por el momento se encuentra estable solo ha presentado un cuadro de deshidratación, y no se ha podido especificar la bacteria que contrajo, son los datos que Yodi ha proporcionado a los medios.

“Ayer se le hicieron unos estudios, no salió nada, el médico no encontró nada en el estudio que le hizo y esa es la preocupación del doctor, que Carlos sigue con la diarrea, con la deshidratación que a pesar de que le han puesto cuatro bolsas de suero él se sigue sintiendo mal, tiene la lengua muy blanca, sigue mareado, sigue dormido, no quiere hacer nada”, agregó la esposa del intérprete.

El actor se encuentra internado en un hospital ubicado en la colonia Roma, en la Ciudad de México y tanto su esposa como su hijo Tadeo Bonavides han estado al pendiente de él. Carlos y Yodi han estado juntos por más de 20 años, siendo uno de los matrimonios más sólidos del medio del espectáculo mexicano.