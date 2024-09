Hospitalizan de emergencia a papá de ‘Checo’ Pérez por preinfarto

septiembre 16, 2024



Antonio Pérez Garibay, padre de Sergio ‘Checo’ Pérez fue hospitalizado de emergencia tras sufrir un preinfarto, esto ocurrió después de que el conductor mexicano tuviera un accidente con Carlos Sainz en el Gran Premio de Azerbaiyán.

El exdiputado sufrió el preinfarto durante el 15 de septiembre, día en el que ocurrió la carrera, fue encontrado inconsciente en el baño de su casa en la Ciudad de México, fue trasladado a un hospital, en el que se mantiene bajo observación médica. El representante del piloto mexicano dijo que se encontraba estable.

Hasta el momento, Sergio Pérez no ha comentado algo sobre la salud de su padre, sin embargo, el equipo de prensa del político empresario originario de Jalisco señaló que “se encuentra bajo observación médica y en condición estable. Agradecemos sus muestras de apoyo y cariño.”

¿Qué le pasó a ‘Checo’ en el GP de Azerbaiyán?

Sergio Pérez y Carlos Sainz tuvieron un accidente en la vuelta de 50 del GP de Azerbaiyán, ambos luchaban por un lugar del podio. Sainz se atravesó en el camino de ‘Checo’ y lo estampó contra el muro. En ese momento, el mexicano buscaba llegar en la tercera posición.

Ambos pilotos fueron citados con los comisarios, sin embargo, ninguno recibió una penalización ya que consideraron que fue un accidente de pista.

Sainz defendió que no vio a Pérez y su intención no era impactarlo para sacarlo de la carrera.

“Salimos de la curva dos, mantuve mi línea de carrera y no hice ninguna maniobra extraña o algo así, pero por una razón que aún no entiendo chocamos. Él tenía mucho espacio en su izquierda, yo no hice ningún movimiento extraño”, señaló Carlos Sainz.