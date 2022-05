Hoy es día de Star Wars

mayo 4, 2022

Redacción/Oro Noticias. El 4 de mayo fanáticos celebran el día de Star Wars con maratones de series o películas.

Fanáticos necesitaban un día para celebrarse y el origen de esta fecha se remonta en el año 1979 en Inglaterra, por parte del partido conservador.

Margaret Thatcher celebraba su ascenso como primera ministra del país y sus compañeros de partido mandaron el mensaje: “May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations”.

En toda la saga se dice una peculiar frase “Que la fuerza este contigo” o “que la fuerza te acompañe”, que en inglés “May the force be with you”, es fonéticamente similar a la fecha 4 de mayo, por lo que los fans lo vieron como una señal para celebrar.

Originalmente el día de Star Wars se celebraba el 25 de mayo, fecha establecida por el creador George Lucas en 1977 ya que era la fecha de estreno de cada película de la primera trilogía.

Desde aquella fecha y el inicio de la primera película, la franquicia de Star Wars ha sido parte de varias generaciones.