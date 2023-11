Huerta acepta buscar la senaduría por Veracruz 

noviembre 17, 2023

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- El ex delegado de Programas para el Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara envió su carta de aceptación de la propuesta para coordinar los trabajos del federalismo y ocupar la representación de la entidad en el Senado de la República.

Dicha carta fue enviada al Comité Nacional del MORENA aseguró que consultó al pueblo sobre su decisión.

«Estoy aceptando después de consultar con el pueblo que es quien me apoyó, porque esto no me lo dio ni la Coordinadora Nacional, ni la Coordinadora Estatal, ni la propia Dirigencia del Movimiento, me lo dio el pueblo con su apoyo en la encuesta”.

Su compromiso, dijo, es que desde el Senado se vigile que el proceso de transformación no vuelva a detenerse, sino que se acelere en beneficio de quienes menos tienen.

Asimismo, anunció que el próximo lunes 20 de noviembre acompañará a Claudia Sheinbaum en su arranque de precampaña desde Veracruz, lo que demuestra la relevancia que tiene nuestro Estado a nivel nacional y el interés del Movimiento por el pueblo veracruzano.