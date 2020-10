Ibrahimovic lanzó mensaje de concientización contra el Covid-19

octubre 29, 2020

Récord. Fiel a su estilo. Luego de superar a la adversidad y vencer alCoronavirus, Zlatan Ibrahimovic, ‘Killer’ del Milan, compartió un mensaje que ‘levantó polvo’ en redes sociales, el cual destaca por la frase que a pesar de que el Covid-19 lo desafió, no todos son como él para hacerle frente a la pandemia.

A través de un video de concientización social para hacer frente a la adversidad del Covid-19, el romperredes sueco invitó a la sociedad a no bajar la guardia ante la emergencia sanitaria que ha cobrado más de un millón de muertes en el mundo.

«El virus me desafió y le gané, pero tú no eres Zlatan. No desafíes al virus. Usa la cabeza y respeta las reglas. Siempre con distanciamiento social y usa cubrebocas le vamos a ganar», señaló Zlatan.

Cabe recordar que el pasado 24 de septiembre, el ‘Killer’ rossoneri fue detectado con el virus del SARS-CoV-2, a lo que el mismo Zlatan lo tomó como un desafío.

«Ayer di negativo a las pruebas de Covid-19 y hoy positivo. No tengo síntomas. El Coronavirus ha tenido el coraje de desafiarme. Mala idea», señaló.