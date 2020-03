Iggy Pop lanzó video inspirado en Lou Reed

hace 37 mins

México/Notimex. Iggy Pop, lanzó una producción audio visual de la canción We are the people, que es un poema de Lou Reed de 1970 y que formará parte de su disco Free, en el vídeo se observa al intérprete mientras recita el poema musicalizado.

“Somos la mirada de cristal. Regresamos a través de la densidad e inmensidad de una nación enloquecida”, dicta la canción. “Somos víctimas del manifiesto incalculable de la falta de profundidad”, continúa.

El cantante expresó al medio de comunicación British Broadcasting Corporation (BBC), cómo fue que Lou Reed lo inspiró y a manera de homenaje decidió transmitir su poema: “Eso resonó totalmente conmigo. Como ‘wham’, como ‘pow’. Pensé: ‘Dios mío, este es el país hoy como lo entiendo, o al menos una representación legítima del país hoy’. Realmente me habló”.

El cantante de rock pop, mencionó a través de redes sociales, lo hermoso que le resulta este poema: “¿Cuán bellamente contemporáneo es este poema de 1970? ¡Cuán verdaderas son las palabras! Nosotros somos personas”.

Finalmente, Iggy se encuentra en medio de una gira por algunos lugares de Estados Unidos, mientras que el 3 de abril empieza su gira por algunas ciudades de Europa, para concluir con el 29 de agosto.