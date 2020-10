Iglesia no acepta uniones que van en contra de la naturaleza: Diócesis de Veracruz

octubre 21, 2020

Eda Sentíes/Veracruz.- El Voceros de la diócesis de Veracruz, Padre Víctor Diaz Mendoza, calificó como “bulo” o noticia falsa, la información sobre que el papa Francisco acepta los matrimonios entre personas del mismo sexo.

Sostuvo que lo que siempre ha respetado y fomentado el líder De la Iglesia católica e isla defensa de los derechos humanos y civiles de las personas de la comunidad LGBTI, no obstante rechaza las uniones que van en contra de la naturaleza de la persona.

“Es un bulo esa nota de lo que nos presentan que el papa aceptaba los matrimonios entre personas del mismo sexo … lo que el papa ha dicho es: Nuestro respeto a estas personas y es una cuestión que debe de velar la ley civil por sus derechos como personas … la iglesia no los condena, no los rechaza ni los descarta, la iglesia es madre y acoge a todos a que siendo pecador se arrepiente … lo que sí la iglesia no acepta es lo que va en contra de la misma naturaleza de la persona”. dijo.

De acuerdo con agencias de información extranjeras, en el documental “Francesco” presentado este miércoles en el Festival Internacional de Cine de Roma, el papa acepta la unión civil entre personas del mismo sexo asegurando que “las personas homosexuales tienen derecho a estar en una familia”.

“Son hijos de Dios. Lo que tenemos que tener es una ley de unión civil, de esa manera están legalmente cubiertos”, dijo el santo padre.