Ignacio López Tarso se estrena en redes sociales a sus 95 años de edad

abril 8, 2020

México/tvnotas. Con mucho gusto descubrimos que don Ignacio López Tarso, a sus 95 años de edad, abrió su página de Facebook donde ya cuenta con 500 seguidores.

Platicamos con su hijo, el también actor Juan Ignacio Aranda, quien nos contó:

-¿Cómo fue qué surgió la idea, él la está manejando solo? “Fue idea de sus nietos, es un proyecto de ellos, ya lo convencieron, le pusieron su página, le grabaron un par de comentarios en vivo, su bienvenida y ya están poniendo notas de periódicos, pero es idea de los nietos”.

-¿Está toda la familia en cuarentena? “Sí, yo vengo mucho con mi papá, como y ceno con él cada que puedo, nos ponemos a ver películas, series no quiere, porque no le gusta tener que estar viendo por capítulos, no quiere obligarse a eso”.

Foto: Web

-¿Qué tipo de películas le gustan?“Vamos a ver lo más que se pueda de Netflix, lo que me vaya pidiendo; también tenemos Sky, ya vio la del ‘Joker’, pero lo que pasa es que las ve dobladas, porque no puede leer, entonces yo le digo que pierde mucho, él lo sabe, pero no puede verlo de otra manera más que doblada”.

-¿Cómo va a funcionar la página de su papá?“Poquito a poco hay que irlo convenciendo, lo que no quiere es la obligación. Llega la nieta el nieto, le hacen la propuesta, le dicen que hay que agradecer que ya tiene más de 500 amigos. Sólo va a hacer Facebook, va a estar subiendo fotos, videos, notas importantes de los periódicos, como una donde estrena una obra de teatro: ‘Moctezuma 2o’ y la nota dice: ‘Nace un primer actor’, vamos a ir subiendo poco a poco de lo mejor que tiene, fotos de distintas etapas, edades, personajes, de a poco para que no sea pesado para él, que no le agobie, que no le aburra. No ha querido grabar consejos Anticovid-19”.

-¿Por qué?“Él dice que no tiene por qué dar consejos, que eso lo hagan los doctores y los científicos, que yo no tengo que decirle a la gente que se quede en su casa, que sea responsabilidad de cada uno, hay cosas que él no quiere grabar, pero mientras un saludo y un agradecimiento”, finalizó.