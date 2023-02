Implementan operativo por posible hallazgo de fosas clandestinas en fraccionamiento de Veracruz 

febrero 23, 2023

Lizbeth Inclan/ Veracruz, Ver.- La mañana de este jueves se registró un fuerte operativo por parte de elementos de la Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Comisión Nacional de Búsqueda y colectivos de personas desaparecidas, tras el presunto hallazgo de fosas clandestinas en el Puerto de Veracruz.

El operativo se implementó en el fraccionamiento Condado Valle Dorado al norte de la ciudad, a un costado de la carretera federal que comunica al Puerto con Cardel.

Según reportes, integrantes de colectivos de Veracruz fueron alertados por el presunto hallazgo de restos humanos en este punto de la ciudad.

Las diferentes corporaciones iniciaron con los trabajos de búsqueda, acompañados con binomios caninos.

La ubicación del camino que conduce al presunto hallazgo es en la calle San Miguelito y San Diego en la parte final del fraccionamiento Condado Valle Dorado.

El área fue delimitada y no se permitió el acercamiento de los medios de comunicación.

La abogada de Organización Civil “Ideas” impulsora de los derechos humanos, Cinthia Júarez quien estuvo como observadora de las diligencias, señaló que las presuntas fosas no se han confirmado como positivas.

“Vieron al binomio canino, hay especialistas en arqueología, criminalística para que la ubicación se haga como se debe hacer, estamos como observadores, hasta ahorita no ha habido ningún dato relevante, no ha encontrado ningún dato positivo, seguimos agotando la búsqueda que toma su tiempo (…) empezamos esta semana, prevemos terminar esta semana (…) es una distancia grande, no tengo el dato ahorita pero son varias hectáreas», aseveró.

Hasta el momento las autoridades no han brindado más información y se desconoce si se comprobó la presencia de restos humanos, se prevé que los trabajos para detectar que se trata de fosas clandestinas concluyan esta semana.