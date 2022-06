Impone la CDXM nuevo Récord Guiness al realizar la Clase de Box más grande del mundo

junio 18, 2022

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La Ciudad de México rompió este sábado el Récord Guinness de “La Clase de Box más grande del mundo” en el Zócalo capitalino con la cifra oficial de 14 mil 299 personas, quienes formaron un mosaico con los colores de la Bandera Nacional (verde, blanco y rojo) en la plancha y realizaron durante 30 minutos seguidos, el mismo número de ejercicios de este deporte -solo realizaron dos pausas de 20 segundos para hidratarse-.

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró que la Ciudad de México haya roto el Récord Guinness de “La Clase de Box más grande del mundo” y que se cuente con una nueva marca impuesta a nivel mundial, gracias a la participación de las personas que se prepararon para este gran evento.

“Muchas gracias a todos, gracias al Consejo Mundial de Boxeo; muchas gracias Javier Hidalgo, un gran aplauso por todo, todo tu esfuerzo; y, sobre todo, gracias a los campeones; y gracias a ustedes que hicieron posible este gran triunfo; ¡Qué viva la Ciudad de México! y ¡qué viva México!”, expresó.

Previo al evento en el Zócalo capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo les deseó éxito a las y los participantes en la Clase Masiva de Box más grande del mundo. Asimismo, agradeció la asistencia de campeonas y campeones mundiales de este deporte, así como al Consejo Mundial de Boxeo quien se sumó a la organización.

“Como saben, las circunstancias me impiden estar cerca de ustedes, pero no quise dejar de acompañarlos a distancia y desearles éxito en este tan ansiado y especial evento que hemos preparado: La Clase de Box más grande en la historia (…) Este es un evento inédito e histórico en la ciudad y ustedes que llevan meses practicando y ensayando son las y los protagonistas y recuerden: hoy representan a la ciudad y al país ante el mundo; así que no dejen que decaiga el ánimo ni que el cansancio sea mayor a su voluntad porque están a punto de hacer historia”, expresó.

El oficial adjudicador del Récord Guinness, Carlos Tapia Rojas, informó que oficialmente la Ciudad de México rompió el Récord Guinness de “La Clase de Box más grande del mundo” en el Zócalo capitalino con 14 mil 299 personas.

Durante su mensaje de bienvenida a las y los participantes, el director del Instituto del Deporte de la Ciudad de México (INDEPORTE), Javier Hidalgo Ponce, resaltó que para los mexicanos el box es muy importante porque es un deporte que trabaja el cuerpo y la mente, implica concentración, disciplina y coordinación, por ello, nuestro país ha dado a grandes campeonas y campeones del mundo.

Las y los participantes se dieron cita desde las 06:30 horas al Zócalo de la Ciudad de México para asignarles su lugar según el color de su playera; a las 07:30 horas tomaron un curso teórico; y a las 08:00 horas inició el evento de pugilismo más grande que se ha registrado en la capital del país.

La Clase Masiva de Box más Grande del Mundo fue dirigida por dos campeonas y un campeón: Ana María “La Guerrera” Torres, David “El Rey” Picasso, y Mariana “La Barby” Juárez; además, acudieron como invitados especiales los pugilistas: Óscar Valdez y a Andy Ruiz, así como Jacky Nava, Érik “El Terrible” Morales, “La Chiquita” González, José “Pipino” Cuevas; Carlos “Cañas” Zárate; Guadalupe Pintor, César Bazán Pérez, Isaac “El Tortas” Bustos, Rafael “Bazooka” Limón, José Luis Bueno, Francisco “Bandido” Vargas, entre otros.

Con la cifra de 14 mil 299 participantes, la Ciudad de México logró batir el Récord Guinness de la Clase de Box más Grande del Mundo que pertenecía a Moscú, quién realizó esta misma actividad con más de 3 mil 250 participantes.

Las reglas para obtener el Récord Guinness por “la Clase de Box más grande del mundo” fueron permanecer en el lugar asignado; portar siempre la gorra y la playera con el número de participante; seguir en todo momento las indicaciones de los instructores que llevaron la clase y efectuar 30 minutos continuos de la clase. Además, los participantes no se podían detener, siempre se mantuvieron activos; no usaron su celular durante la clase; y tuvieron dos momentos para hidratarse de 20 segundos cada uno.

El 22 de febrero de este año fue se realizó la presentación de la Clase Masiva de Box más Grande del Mundo, a fin de establecer un nuevo Récord Guinness en el que participaran personas instruidas por campeonas y campeones mundiales mexicanos en dicha disciplina; con ello, se incentivaría la actividad física entre la población para hacer de la capital del país como la más deportiva y saludable a nivel internacional.

Previo a la Clase Masiva de Box más Grande del Mundo, los viernes se impartieron entrenamientos con excampeonas y excampeones de este deporte para el magno evento en los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES); los sábados en el Monumento a la Revolución; y los domingos en el Paseo Dominical de Paseo de la Reforma.

De manera alterna, se realizaron diversos puntos de entrenamiento en las 16 Alcaldías: ocho puntos en Álvaro Obregón, ocho en Azcapotzalco, dos en Benito Juárez, tres en Coyoacán, siete en Cuajimalpa, 11 en Cuauhtémoc, 16 en Gustavo A. Madero, seis en Iztacalco, 50 en Iztapalapa, uno en Magdalena Contreras, ocho en Miguel Hidalgo, tres en Milpa Alta, 11 en Tláhuac, 21 en Tlalpan, nueve en Venustiano Carranza, y dos en Xochimilco.

Cabe acotar que la Clase Masiva fue realizada también de manera simultánea en diferentes penitenciarías de la capital del país.