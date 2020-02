Importantes triunfos de la Liga Municipal en la LNFJ

Fernando Hernández/CDMX.- Los equipos Sub 13 y Sub 15 de la Liga Municipal de Futbol Infantil y Juvenil de Boca del Río lograron dos importantes victorias como local, tras doblegar a los Pumas Filial Tuxtepec, en juegos válidos por la fecha siete de la Liga Nacional de Futbol Juvenil.



Por segunda semana consecutiva, los veracruzanos aprovecharon jugar en casa y una vez más lograron triunfos claros y contundentes en este torneo.



El equipo Sub 15 goleó por marcador de 6-0 a su similar oaxaqueño, en el partido estelar celebrado el complejo de fútbol «La Panchita».Los tantos del triunfo de la LMF fueron obra de su goleador José Mina, que apareció en cuatro ocasiones, a los minutos 4’, 9’, 36’, y 57’, además de Emilio Novelo al 41’ y Alan Altamirano al 25′.



Un partido donde los jarochos mostraron una vez más contundencia, buen fútbol y el por qué son señalados como favoritos al título en esta temporada 2019-2020.



Con el resultado, la Liga Municipal arribó a 18 puntos y se mantiene en la pelea por los primeros puestos de su grupo.Antes, en el juego preliminar, el cuadro Sub 13 venció 3-1 a los Pumas.



El equipo local se llevó los puntos en disputa con Hat Trick de Cristian Acevedo a los minutos 12’, 21’ y 50’. Mientras que Jorge Rojas al 53’ descontó por la escuadra felina.



Con el resultado la LMF llegó a 14 unidades.La próxima semana, en la jornada ocho, los dos equipos de la LMF volverán a jugar en Medellín, aunque lo harán como visitantes de forma administrativa, ya que se enfrentarán a los cuadros del Atlético Veracruz….