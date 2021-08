Imposible que México pague deuda internacional con crédito del FMI: Senador

agosto 13, 2021

Redacción/El Demócrata. El senador Erandi Bermúdez Méndez acusó al presidente López Obrador de no estar bien informado y mentir al respecto de la deuda internacional de México y cuestionó su propuesta de destinar una partida del Fondo Monetario Internacional para pagarla.

El legislador por Guanajuato aseguró que es imposible que los 12 mil millones de dólares que otorgará a México el FMI se usen para este fin ya que “los Derechos Especiales de Giro (DEGs) no son una moneda, son un activo de reserva internacional y por mandato de ley no se pueden usar para pagar deuda”.

Bermúdez Méndez sostuvo que el jefe del Ejecutivo le ha mentido y traicionado al pueblo de México, ya que durante su campaña y los casi tres años que lleva al frente del gobierno prometió que no contraería deuda internacional.

“El Presidente de la República, durante campaña y los tres que lleva gobernando, a las y los mexicanos les dijo que contraer deuda era inmoral. Estos tres años se la pasó diciendo que no lo haría. Ahora en la ‘mañanera’ no solamente traiciona sus principios de no mentir y no traicionar, sino que reconoce que estará recibiendo un crédito de 12 mil millones de dólares al FMI para pagar una deuda de 3 mil millones.

“Es preocupante que este gobierno no tenga clara su estrategia económica, que mienta en cuanto a la deuda internacional del país y que todavía se atreva a decir que su gobierno no hipotecará el futuro de las nuevas generaciones”, aseveró.

A 30 meses de administración el gobierno de Andrés Manuel López Obrador suma un total de 3 mil 855 millones de dólares en deuda; mientras que, durante toda la administración de Peña Nieto, los créditos contraídos fueron por 2 mil 331 millones de dólares. Es decir: a la mitad de su gobierno, López Obrador ha endeudado a México por mil 524 millones más que los seis años de la pasada administración, concluyó el legislador panista.