IMSS afirma haber reducido quejas por falta de medicinas

Carlos Guzmán/CDMX.- El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Maestro Zoé Robledo, informó que en lo que va de 2020 el Instituto ha surtido cerca de 17 millones de recetas, lo cual significa que si hubiera un problema de desabasto, este número estaría bajo.

Zoé Robledo señaló que el sistema de abastecimiento de recetas es dinámico, pues un día una Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) o una Oficina de Representación del Seguro Social puede tener variaciones en el abasto, lo cual no es algo que haya ocurrido ahora, sino que es permanente.

Durante la conferencia matutina que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, indicó que el Seguro Social tiene el número de Atención Ciudadana 800 623 2323, donde cualquier derechohabiente puede llamar para denunciar un maltrato, un diferimiento de una cirugía o también, una receta que no se proveyó.

“Al 2020 llevamos 779 quejas por receta, de esas 779 quejas, cerca de 364 han sido resueltas el mismo día y otras están en proceso de resolverse, es decir, este índice, reitero, es dinámico, no se puede establecer un parámetro o se podría hacer, digamos, en el acumulado de una semana o de un mes, pero nosotros nos guiamos sobre todo por el tema de quejas directamente en Atención Ciudadana”, expuso.

El titular del IMSS explicó que todos los casos se atienden y resuelven, “no le estamos dejando a nadie sin tratamientos”.

En el caso de medicamentos oncológicos, que es algo muy específico, dijo que hay cerca de 20 mil pacientes con un tratamiento de quimioterapia. “Hemos tenido alguna situación no de rechazo, sino de postergación de algún tratamiento en cerca de 500 casos, es decir, son muchos de un universo mucho mayor. Estos 500 casos no significan que no hayan recibido o no estén por recibir su quimioterapia, se atiende de inmediato”, reiteró.

Personal médico y de enfermería

Durante “El Pulso de la Salud”, en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, Zoé Robledo informó que se han implementado mecanismos para dotar de personal médico, especialistas y de enfermería a las unidades hospitalarias, prueba de ello es la convocatoria que se abrió el año pasado de cerca de ocho mil plazas para los programas de Hospitales de Tiempo Completo y cirugía programa en fin de semana.

El titular del IMSS explicó que sí hay gente interesada en participar, ya que en la primera etapa de este proceso cerca de 70 mil personas quienes mostraron interés.

Refirió que el IMSS trabaja de manera conjunta con los gobiernos estatales y municipales para generar incentivos que motiven al personal de salud a laborar en los estados donde por motivos de inseguridad se torna complicado.

“Nosotros sí creemos de que el IMSS ofrece oportunidades para hacer un plan de vida profesional al interior del propio Instituto, creemos que hay lugares en donde trabajando con los gobierno estatales y municipales podemos generar ese tipo de incentivos para que los doctores y las doctoras quieran ir a estos lugares”.

En este sentido, afirmó que “a los doctores de IMSS-Bienestar se les han ofrecido sobresueldos que van desde cinco hasta 20 por ciento, esto se les da por una composición de lejanía, conexión y rezago social, porque a nosotros nos interesa que los doctores mejor pagados vayan a los lugares más pobres de nuestro país”.

Zoé Robledo subrayó que el sector Salud trabaja para recuperar la mística del doctor, y que no sean solamente las motivaciones de carácter económico las que determinen o guíen una decisión.