IMSS mantiene eficiencia administrativa pese a emergencia sanitaria

julio 21, 2021

Carlos Guzmán/El Demócrata. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Maestro Zoé Robledo, reconoció el trabajo que desempeñan las secretarias y los secretarios que operan en la institución, quienes hacen posible que las personas con responsabilidades, competencias o facultades ejerzan de manera correcta su función en beneficio de los derechohabientes.

En el marco del Día de la Secretaria, Zoé Robledo subrayó que dentro del Seguro Social hay más de mil 200 secretarias y secretarios que laboran en oficinas de las 35 Representaciones estatales, cuya labor es fundamental para lograr la eficiencia administrativa que distingue a la institución de seguridad social más importante del país.

Recordó que gracias a María Luisa Rodríguez, presidenta de Secretarias Ejecutivas de México, desde 1958 cada tercer miércoles del mes de julio se conmemora a quienes desempeñan esta función.

Indicó que María Luisa luchó para que fueran reconocidas y se hiciera conciencia de la labor de este gremio, con el objetivo de promover la profesionalización y capacitación permanente.

El IMSS ha impulsado el trabajo que realizan más de mil 22 secretarias y 210 secretarios del organismo a nivel nacional, cuyo esfuerzo es la base administrativa primordial del Instituto, y que durante la emergencia sanitaria por COVID-19 han demostrado su pasión, entrega y compromiso profesional.

El Seguro Social ha garantizado las herramientas para el desarrollo de sus actividades vía remota, sobre todo a las y los trabajadores vulnerables a la enfermedad de coronavirus.

Las oficinas centrales del IMSS cuenta con 158 secretarias y secretarios, mientras que las Representaciones estatales con más personal de secretariado son: Ciudad de México Sur con 103, Ciudad de México Norte 92, Nuevo León 64, Jalisco 56, Estado de México Oriente 50, Estado de México Poniente 46, Guanajuato 43, Coahuila 41, Baja California con 39 y Chihuahua 38.

Entre las principales funciones de este personal se destaca el recibir, integrar, clasificar, registrar, custodiar, derivar la correspondencia y documentación, controlar el archivo del área, operar y realizar actividades en sistemas y equipos de cómputo, entre otras actividades.

Secretaria del IMSS trabaja con gran pasión tras 40 años de trayectoria institucional

Dentro de las más de mil secretarias que operan en el IMSS se encuentra Lucía Candelaria Ramírez Maldonado, quien trabaja en el Departamento de Conservación de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital General del Centro Médico Nacional (CMN) La Raza en la Ciudad de México, quien durante 40 años ha trabajado con profunda pasión y agradecimiento a la institución.

“A mí me da mucha emoción ser secretaria, será que me gusta mucho mi trabajo. Creo que trabajo hasta demás porque soy muy exagerada, pero me ha brindado muchas, muchas, muchas emociones el ser secretaria, me gusta, porque yo pienso que para que tú puedas hacer algo bien te debe de gustar, y a mí me fascina ser secretaria”, afirmó.

Ramírez Maldonado recordó que nunca se imaginó laborar como secretaria en el IMSS, pero al no ingresar a la carrera para ser docente, su madre quien fue trabajadora del Instituto dentro de los servicios de Guardería, la impulsó a incorporarse en el Seguro Social.

Lucía Ramírez señaló que el Instituto le ha ofrecido la oportunidad de crecer profesionalmente mediante cursos de secretariado, computación y capacitación para mejorar el servicio dentro de su área.

A sus compañeros y a todo el personal de secretariado del IMSS les invitó a “querer mucho a la institución, porque yo la quiero mucho, ese sería mi mensaje, para mí el Instituto lo es todo, que quisieran un poquito el instituto ellos porque es tan bonito”.