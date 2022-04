IMSS pide participación total en vacunación contra COVID -19 para avanzar a plena Nueva Normalidad

abril 24, 2022

Como parte de la campaña intensiva de vacunación contra COVID-19, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) despliega los biológicos en todas las regiones del país para que el personal de salud los acerque a grupos vulnerables, a personas que no se han vacunado o que no han completado su refuerzo, esto permitirá regresar a una plena Nueva Normalidad de las actividades sociales, económicas y educativas, entre otras.

El director general del IMSS, Maestro Zoé Robledo, señaló que el sistema de salud del país necesita avanzar en los pendientes que deben atenderse, entre ellos, mejorar los servicios, disminuir los tiempos de espera para estudios de diagnóstico, consultas o cirugías, incrementar el número de especialistas, equipamiento e infraestructura.

“De todos esos temas queremos hablar de ellos ya, lo que nos hace falta es ese último estirón, ese último jalón, esa brecha para que podamos llegar al 100 por ciento de la meta de abril, de todas las instituciones”, y la participación de todos es importante para lograr dicho objetivo, indicó.

Refirió que esta fase intensiva de vacunación desplegada a nivel nacional por el Sector Salud es diferente, porque hoy se vacuna en más lugares como comunidades rurales, empresas, hoteles, reclusorios, supermercados, laboratorios, escuelas, plazas comerciales, mercados, central de autobuses, hoteles, entre otros puntos.

Zoé Robledo reiteró que inmunizar a la población vulnerable es clave, porque ahí es donde están los principales problemas cuando hay un contagio y se puede desarrollar enfermedad grave.

Por su parte, la doctora Célida Duque Molina, directora de Prestaciones Médicas del IMSS, llamó a la población a aplicarse la vacuna COVID-19 en los múltiples módulos del Instituto, en específico a las personas de 18 años o mayores que no hayan recibido alguna dosis, que requieran completar su esquema o recibir el refuerzo de la tercera dosis.

Duque Molina realizó una visita de supervisión a los módulos de vacunación instalados en la Unidad de Medicina Familiar No. 64 y en el Hospital General de Zona con Unidad de Medicina Familiar No. 58, ambos en el Estado de México, donde exhortó a la población que no se ha vacunado a acercarse a las sedes de Instituto y a las brigadas extramuros para recibir el reactivo.

Dijo que es importante que la población derechohabiente y no derechohabiente acuda a la unidad médica del IMSS más cercana, así como otros puntos estratégicos que se han ubicado en plazas públicas y centros comerciales, a fin de recibir su dosis del biológico contra el virus del SARS-CoV-2 y prevenir cuadros graves de la enfermedad.

“Continúen con la vacunación contra la enfermedad del COVID-19; si no te has vacunado, si es tu primera dosis, si es tu segunda dosis o bien si es el refuerzo, acude por favor”, afirmó.

Durante los recorridos, a la doctora Duque Molina se le explicó que hay brigadas de vacunación en lugares céntricos de los municipios del estado, así como sedes de tiendas WalMart, laboratorios Salud Digna, reclusorios, empresas e instituciones educativas, donde se aplica la vacuna a derechohabientes y población en general, los cuales no necesitan una cita previa, sólo acudir con una identificación oficial.

Estrategias implementadas en las Representaciones del IMSS en los estados

En la campaña intensiva de vacunación contra COVID-19 participan los 35 Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) en los estados, con diferentes puntos estratégicos de vacunación que se suman a los módulos ya instalados en las diferentes unidades médicas y hospitales del Instituto.

En la Ciudad de México, se aplica la vacuna a estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en tres módulos instalados en la Explanada de la Facultad de Derecho, en el estacionamiento del Instituto de Geofísica, y en la Dirección General del Deporte Universitario.

Por ejemplo, en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, se implementó el “vacuvochito”, que recorre las calles con personal del Instituto que está preparado para aplicar a la población las dosis que les falten. Esta acción acerca las vacunas para que la gente no tenga que desplazarse a las unidades médicas o centros de salud.

En tanto, el OOAD Guerrero acercó la vacuna a habitantes de FOVISSSTE, Ayuntamiento de Acapulco y Pie de la Cuesta; la Representación Tabasco instaló módulos de vacunación para las y los trabajadores de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y de la Administración Portuaria Integral (API), en Dos Bocas.

Las representaciones de Baja California Sur, Chiapas, Coahuila y Jalisco acercaron las vacunas a las y los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En Nayarit se inmunizó a trabajadores del sector hotelero en Bahía de Banderas; mientras que en los estados de Durango, Morelos, Estado de México Oriente y Coahuila se cuenta con módulos en los supermercados Walmart.