Inaugura López Obrador cuartel de la GN en Morelia

junio 26, 2020

Carlos Guzman Martín/CDMX. El presidente Andrés Manuel López Obrador cortó el listón inaugural de un cuartel de la Guardia Nacional en Morelia, Michoacán.

En esta entidad hay una coordinación estatal, nueve coordinaciones regionales y casi 5 mil elementos de la corporación en territorio, realizando patrullajes terrestres y labores de proximidad social.

Acompañado del gobernador, Silvano Aureoles Conejo y de los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo; de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González y de Marina, José Rafael Ojeda Durán, recorrió el comedor, el cuarto de curaciones y los espacios de alojamiento de tropa masculino y femenino del cuartel.

El comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, indicó que se trata de instalaciones estratégicas y fundamentales para disuadir la comisión de delitos; detalló que dispone además de aulas de capacitación, sala de juntas, de comunicaciones, oficinas y almacenes.

Tiene capacidad para alojar a 120 elementos que realizan labores de planeación y coordinación de trabajo operativo; capacitación continua y administración.

Adelantó que se instalarán cuatro coordinaciones regionales en lo que resta del 2020 e incrementará el despliegue de personal, por lo que convocó a las y los jóvenes para sumarse a la Guardia Nacional.

Crece número de beneficiarios de Programas Integrales de Bienestar en Michoacán

Con el objetivo de atender las causas que originan la violencia e inseguridad y reactivar la economía popular afectada por la epidemia de COVID-19, continúa la entrega de Programas Integrales de Bienestar en Michoacán.

El presidente López Obrador dio a conocer que hay 40 mil 645 aprendices inscritos a Jóvenes Construyendo el Futuro en este estado.

Para impulsar la educación, 15 mil 545 estudiantes del nivel superior reciben becas de 2 mil 400 pesos mensuales. Los estudiantes del nivel medio superior, 131 mil 673 jóvenes, acceden a estos estímulos. Asimismo, cerca de 160 mil estudiantes de nivel básico están becados.

Actualmente se construyen cinco universidades públicas en Michoacán. Mil 711 escuelas recibieron recursos como parte del programa La Escuela es Nuestra.

En Michoacán, cerca de 342 mil adultos mayores tienen pensión. El 1 de julio se les adelantarán cuatro meses de este beneficio, es decir, lo correspondiente a julio-agosto y septiembre-octubre.

Dio a conocer que 30 mil niñas y niños con discapacidad en Michoacán tienen una pensión al igual que 5 mil 279 niños y niñas de estancias infantiles.

El programa Producción para el Bienestar apoya a 42 mil 449 productores, ejidatarios y pequeños propietarios.

En Michoacán aplican los Precios de Garantía para productores por sus cosechas de maíz, arroz, trigo harinero, frijol y leche.

Cuatro mil 117 pescadores de municipios costeros de Michoacán reciben recursos de manera directa.

En esta entidad el programa Sembrando Vida impulsará el cultivo de 25 mil hectáreas de árboles frutales y maderables, lo que empleará de manera permanente a 10 mil sembradores.

El mandatario dijo que nuevamente se aplicará el Programa de Mejoramiento Urbano en colonias populares.

“Vamos a continuar trabajando, apoyando la economía popular”, subrayó el presidente al tiempo que destacó que en los dos últimos meses se han destinado cerca de 400 millones de pesos para pequeños empresarios de la economía formal e informal a través de microcréditos. En el caso de Michoacán hay 15 mil beneficiarios.

Agradeció al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, su disposición para trabajar de manera coordinada y garantizar por encima de cualquier diferencia la seguridad y la paz en el país.

Recordó que Michoacán fue el primer estado en recibir apoyo de la federación para regularizar el pago de salarios a maestros.

“Anteriormente había muchos problemas porque los maestros que no pertenecían al sistema federal no cobraban a tiempo; se llegó a un acuerdo con el gobierno del estado, hubo un apoyo económico adicional para Michoacán, que no lo han recibido otros estados, y con esto ya se regularizó la situación de los maestros en cuanto al pago puntual de sus salarios. Este modelo que se aplicó por primera vez en Michoacán lo vamos a replicar en otros estados”, anunció.

Al evento asistieron el coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuevas; el Coordinador de Asesores, Lázaro Cárdenas Batel, el comandante de la 21ª Zona Militar, Sergio Armando Barrera Salcedo, el coordinador Estatal de la Guardia Nacional, Fidel Mondragón Rivero y el presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco.