Incautan 50 kilos de cocaína con el sello de «CR7»

abril 2, 2021

Ciudad de México. El pasado 29 de marzo la policía de Nueva York llevó a cabo una operación anti-droga resolviéndose con la detención de dos traficantes y la incautación de un arma, 200.000 dólares en efectivo y 50 paquetes de cocaína. Sin embargo, el protagonismo de la operación no se lo han llevado estos traficantes sino la droga que distribuían y a la que apodaban con el nombre de Cristiano Ronaldo por unos motivos que no han trascendido pero sí han dado que hablar, aunque el futbolista no haya tenido nada que ver.

El logo de ‘CR7’ apareció en todos los paquetes.

La marca del portugués es mundialmente conocida no sólo por su trayectoria como futbolista sino por ser la que abandera los miles de productos de vende Cristiano Ronaldo en su vida empresarial. El logo ‘CR7’ suele acaparar todo el protagonismo de sus colonias y productos de ropa interior, aunque ni mucho menos podríamos haber imaginado que unos traficantes suplantasen su sello para distribuir droga en Estados Unidos.

“En el apartamento fueron hallados 50 paquetes intactos de cocaína con el sello ‘CR7’, que se encontraban en el armario. CR7 es el alias del popular futbolista portugués Cristiano Ronaldo”, según el comunicado de la Oficina de Narcóticos de la Fiscalía de Nueva York tras la operación.

Según las fuentes policiales, esta residencia podría haber sido empleada por estos narcotraficantes para hacerlo a gran escala, ya que en ella encontraron máquinas de contar dinero y bolsas para envasar al vacío. El fiscal de la operación, Bridget Brennan, reconoció que la incautación de cocaína alcanzaba un valor de dos millones de dólares al haberse encontrado con un total de 50 kilos de cocaína.