Incrementan casos de Covid en Veracruz

mayo 25, 2022

Eda Sentíes/Veracruz. En Veracruz comienza a haber un ligero incremento en los casos de coronavirus, señaló el neumólogo René García Toral, quien detalló que de manera privada ha repuntado hasta en un 5% los casos en los últimos días.

Dijo que eso se debe en parte a que se han relajado las medidas de seguridad, a que una parte de la población no se ha vacunado y también a que el virus ha ido mutando y se vuelve más resistente a las vacunas.

“Algo a considerar es que en algunos países se están presentando variaciones más graves de covid19, por lo que no se descarta que lleguen a México. Aunque hasta el momento no se vislumbra un rebrote. Se ha notado un incremento y los pacientes más vulnerables son aquellos que tienen una enfermedad del sistema inmunológico y los niños que no están vacunados”, dijo.

Recientemente el delegado de programas del bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, reveló que todavía hay un 35% de la población que no está vacunado, lo que incrementa la posibilidad de más contagios.