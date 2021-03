Industria balística de México destaca logros en blindaje

marzo 24, 2021

Redacción/El Demócrata. Tras dar a conocer el informe de actividades de su gestión al frente del Consejo Nacional de la Industria de la Balística (2019 – 2021), René Fausto Rivera Arózqueta fue refrendado al frente de la comisión ejecutiva de este Consejo. Asimismo, fueron actualizadas las presidencias y representaciones de sus diferentes comisiones.

En esta reunión se dieron a conocer los logros alcanzados durante la gestión de Rivera Arózqueta, entre los que destaca el fortalecimiento del blindaje mexicano en sus distintas modalidades: arquitectónico, automotriz, corporal, táctico y fabricantes y comercializadores de materiales balísticos.



Uno de los logros más importantes se dio al inicio de pandemia, durante los meses de mayor incertidumbre, al preservar los empleos de miles de mexicanos que forman parte de la industria gracias al acercamiento que se tuvo con el Maestro Ignacio Hernández Orduña, titular de la Unidad de Política Policial, Penitenciaria y Seguridad Privada de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, quien consideró que, cumpliendo con todas las medidas sanitarias, las empresas que conforman el CNB podrían seguir trabajando ya que todas las actividades de seguridad privada fueron consideradas como esenciales y el blindaje está enmarcado en esa categoría.



Otro logro destacado es que el CNB fortaleció las garantías de seguridad para los usuarios con el apoyo de las instituciones federales detectando a las empresas que no brindan las medidas óptimas de protección balística, que no están reguladas y que usan materiales balísticos de baja o nula calidad.



Rivera Arózqueta destaca la importancia de la revisión y actualización de la Norma Oficial Mexicana (NOM 142 SCFI- 2000) en la que se da a conocer la resistencia de los materiales balísticos. Esta labor es importante ya que en los últimos años se han identificado nuevas amenazas como el calibre 50, algo que en años anteriores era impensable analizar.



“En el CNB hemos trabajado con otras dependencias como la Secretaría de Economía para actualizar, enriquecer y modernizar la norma oficial mexicana. Asimismo, trabajamos con el comité de blindaje del American Society International or Security (ASIS, capítulo México), entidad que reúne a los profesionales de la seguridad. Con ellos realizamos un documento de gran importancia que sirve de base para que las personas sepan que es lo que deben solicitar al adquirir un vehículo blindado”, explica Rivera Arózqueta.



Pese a que el año pasado el robo a automóviles disminuyó, no ocurrió lo mismo con el robo a casa habitación. Esto permitió al CNB ofrecer propuestas a la ciudadanía para resguardar su patrimonio. Otro de los logros alcanzados, expone el presidente del CNB, “es haber consolidado la seguridad en blindaje arquitectónico. Desafortunadamente, en esta pandemia, el robo a casa habitación creció, incluso se llegaron a dar robos a estos espacios con personas adentro. El clima de inseguridad sigue siendo muy alto. La comisión del blindaje arquitectónico ofreció soluciones que permiten a la gente estar en forma tranquila y segura en sus casas”.



“No me cansaré de decir que con cada crisis económica vienen aparejado un incremento en la inseguridad, esto nos lleva a áreas de oportunidad, por ejemplo, recientemente colaboramos con la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada e Industria Satelital A.C. (AMESIS), con quienes firmamos un convenio para trabajar en beneficio del transporte de carga en México”, declara Rivera Arózqueta.



La seguridad es una actividad pujante que, derivado de la conciencia de prevención más que de la de reacción, sigue teniendo una gran importancia, es así como, en el último año, el CNB ha tenido la posibilidad de colaborar en mesas de trabajo con otras instancias como ASUME y en eventos con otros organismos.



Gracias al reconocimiento y posicionamiento del CNB, se han adherido nuevos socios como Dinablin Armor, empresa mexicana de blindaje automotriz representada por Luis Sánchez, cuyo compromiso es implementar nuevos diseños y desarrollar elevados niveles de protección balística basados en el análisis de las vulnerabilidades de sus clientes.



Rivera Arózqueta afirma que la industria del blindaje seguirá teniendo, en este 2021, una participación importante para la economía mexicana: “si antes se decía que la industria del blindaje aportaba el 1.5% del producto interno bruto, ahora pensamos que aportará entre el 1.7 y 1.8%”.



Finalmente René Fausto Rivera Arózqueta refiere que durante este periodo trabajará de la mano con Ignacio Baca Torres, quien fungirá como secretario y que, por estatutos, será el siguiente presidente de la comisión ejecutiva. Uno de los principales objetivos de esta dupla será tener un acercamiento con el nuevo titular de la Dirección General de Seguridad Privada, el Lic. Luis Wertam Zaslav, para que conozca las problemáticas del sector como la demora en las revalidaciones, que afectan de manera importante a las empresas blindadoras de autos, y el hecho de que los trabajadores de las empresas de blindaje estén registrados como guardias privados y no como personal técnico.