INE desecha queja contra consejeros locales; seguirán en el cargo

septiembre 1, 2021

Isabel Ortega/El Demócrata. Consejeros nacionales desecharon una de al menos tres solicitudes de remoción que se iniciaron contra los integrantes del Organismo Público Local Electoral (OPLE).

En sesión los integrantes de la mesa del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) desechó de plano la queja en contra de los consejeros del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, por lo que no serán removidos del cargo.

Se planteó que ni José Alejandro Bonilla Bonilla, Mabel Aseret Hernández Meneses, María de Lourdes Fernández Martínez, Juan Manuel Vázquez Barajas, Roberto López Pérez y Quintín Antar Dovarganes Escandón, cometieron faltas graves por las que fueran acreedores a una remoción.

El pasado 10 de mayo el diputado local, Rubén Ríos Uribe, como ciudadano, presentó la denuncia con el expediente UT/SCG/PRCE/RRU/CG/9/2021 para señalar que los consejeros presuntamente cometieron actos graves en sus funciones.

En la denuncia se señalaba que los consejeros habían aplicado de forma inadecuada y negligencia en el ejercicio de la función electoral en la etapa de recepción, valoración y aprobación de registros de las candidaturas.

Planteó que se vulneraron los principios rectores de la función electoral con la aplicación de prórrogas innecesarias, la dilación indebida de emitir el acuerdo OPLEV/CG113/2021 sobre los Lineamientos para la implementación de acciones afirmativas.

Los consejeros nacionales determinaron que “las conductas denunciadas no actualizan alguna de las faltas graves previstas en los artículos del Reglamento de remoción, así como en el catálogo de conductas consideradas graves.

“La investigación preliminar permite evitar la apertura de procedimientos innecesarios, sea porque no exista mérito, no estén identificados los funcionarios presuntamente responsables o no se cuente con elementos que permitan una imputación clara, precisa y circunstanciada de alguna conducta negligente, ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deban realizar”.