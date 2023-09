INE facilita credencialización de personas discapacitadas con unidad móvil

septiembre 23, 2023

Xalapa, Ver.- Para facilitar la credencialización y renovación de identificación oficial a personas con alguna discapacidad, el Instituto Nacional Electoral (INE) cuenta con un módulo móvil que puede acudir a domicilio.

El vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), Josué Cervantes Martínez informó que ellos tienen una unidad para apoyar en la actualización de las credenciales, que estén a punto de vencer, y que pueden visitar los domicilios de personas enfermas o con alguna discapacidad.

Expresó que el interesado deberá acreditar en los módulos del INE su indisposición para acudir a las instalaciones oficiales y de esa manera se envía a la unidad móvil.

Detalló, que es muy importante hacer este ejercicio porque en las próximas elecciones en la jornada electoral del 02 de junio del 2024 va a poder votar la población que tenga una condición de discapacidad, pero no todas, pues sólo lo podrán hacer quienes hayan hecho el trámite con el módulo especial.

Puntualizó, que con esta forma de obtener el INE los ciudadanos podrán participar en las elecciones del 2024 porque la boleta y la urna serán llevadas hasta su domicilio.

“No porque estén discapacitadas en automático van a poder votar con un mecanismo que les vamos a llevar que será la boleta y la urna a su casa, sino que las personas que tenemos identificadas con esta discapacidad son las que nos han pedido el servicio a través de este módulo”.

Mencionó que son alrededor de mil 600 personas las que están en esa condición a las que se les facilitará participar en los comicios del próximo año, “son personas que precisamente su condición no les permite, su estado de salud de tal naturaleza que varios de ellos han fallecido”.

Comentó que para efectos de la actualización del padrón y lista nominal desde el primero de septiembre ha iniciado la campaña intensa de promoción en los módulos de atención ciudadana para dar mayor cobertura para que puedan obtener su documento oficial.

El plazo para realizar el trámite es hasta el mes de febrero del 2024, y quien no lo haga ya no podrá obtener la credencial, por ende no podrá participar en las elecciones.