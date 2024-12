INE llama a veracruzanos a renovar la credencial de elector

diciembre 6, 2024

Isabel Ortega, Xalapa, Ver.- El vocal de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), Josué Cervantes Martínez, hizo un llamado a los ciudadanos que su credencial de elector haya sido expedida en el 2014, para que acudan a renovarla.

Recordó que las credenciales de elector tiene una vigencia de 10 años y hay poco más de 380 mil credenciales que estarían venciendo el primero de enero.

“Hay que sustituirlas, no hay que esperar a la fecha de vencimiento. Les esperamos en los módulos. El llamado de la ciudadanía es que no espere al último minuto. Aquellas credenciales, sobre todo las que vencen, bueno, que tienen vigencia hasta el 31 de diciembre, lo ideal es que no esperen al 31 de diciembre».

“Ya las pueden sustituir, no tienen que esperar los 10 años completos. Así es que invitamos a la ciudadanía a que saque su cita en módulo o en su defecto nos visite sin cita y hacemos un espacio para atenderles con mucho gusto”.

A la fecha, dijo, no se ha contemplado ampliar el horario de atención al público, y recordó que la gente puede acudir a los módulos de 8 de la mañana a 8 de la noche, cuando tenemos dobles turnos. Y de 8 de la mañana a 3 de la tarde, donde es un solo turno.

“Puede encontrar en la página del INE, INE.mx, o en su defecto el 804-33-2000, estamos trabajando los fines de semana para poder dar mayor servicio, en 66 de toda la entidad. Unos son fijos y otros recorren localidades para poderlos acercar lo más posible a la ciudadanía”.