INE no estuvo a la altura de Consulta Popular, acusa gobernador de Veracruz

agosto 2, 2021

Yhadira Paredes/Xalapa. El gobernador Cuitláhuac García Jiménez celebró la puesta en marcha de la primera consulta popular con lo que se fortalece la democracia participativa, la conclusión se puede calificar como positiva, pero aseguró que el Instituto Nacional Electoral no estuvo a la altura de la misma.

En conferencia de prensa y al leer un pronunciamiento aseveró que no puede dejarse pasar que fue evidente que en este primer ejercicio, el INE no estuvo a la altura e intento desalentar la participación ciudadana, mover y quitar casillas de último momento, así como no instalar un tercio de la mismas y dejar 30 municipios sin ninguna.

“No cabe duda que las estructuras del poder, que dejaron los expresidentes de México y que permanecen todavía, actuaron en su defensa. Si queremos avanzar en nuestra incipiente democracia será inaplazable finiquitar dichas estructuras del régimen caduco y vapuleado en el 2018 por el voto masivo de la gente.

Consecuentemente, creemos que el Instituto Nacional Electoral está demostrando inoperancia ante los nuevos retos democráticos que se le exigen”, por lo que llamó a los integrantes del Congreso de la Unión a tomar cartas en el asunto.

Además, afirmó que el Sí arrasó en esta consulta y se convirtió en un juicio popular sumario, que si bien no alcanzará para vincularlos al juicio legal, quedan deslegitimados y señalados con el contundente rechazo del pueblo.

Cuestionado sobre el presunto embarazo de urnas, dijo que era responsabilidad del INE evitar este tipo de situaciones.